Promueven trabajos juveniles de verano

La organización Workforce Solutions Borderplex busca ayudar a los jóvenes de la región a no sólo a encontrar un empleo de verano, sino también equiparlos con las herramientas necesarias para formar parte del mundo laboral.Mediante dos programas de asistencia, Workforce planea subsidiar los salarios de 185 jóvenes que califiquen dentro del programa, lo cual les permitirá trabajar en diversas compañías a lo largo de El Paso.El programa ‘Hire El Paso Youth Summer Work Program’ cuenta con espacio para 100 personas entre las edades de 16 a 24 años, para que puedan trabajar entre 20 a 40 horas a la semana, por 12 semanas.Mientras que el programa ‘Summer Earn & Learn’ está diseñado para ayudar a 85 jóvenes con capacidades diferentes entre las edades de 14 y 22 años a encontrar trabajo de 30 horas a la semana por un lapso de 7 semanas.“Muchos jóvenes están buscando empleo para ayudar a complementar los ingresos de sus familias o ayudar con los costos de su educación. Nos complace poder facilitar la conexión entre estos jóvenes y los empleadores”, dijo Joyce Wilson, directora ejecutiva de Workforce Solutions Borderplex.Los programas arrancaron oficialmente con una conferencia en donde participaron representantes de la Ciudad y el Condado de El Paso, así como la Gran Cámara de Comercio de El Paso, la Cámara de Comercio Hispano y la Alianza Económica Borderplex.Estas entidades se comprometieron a contratar por lo menos dos pasantes pagados durante el verano.Erick Nevarez, de 20 años de edad, formó parte del programa de Trabajos de Verano y ahora forma parte del equipo de asistencia tecnológica (IT) de Workforce debido a su destacado desempeño.“Me enteré de este programa a través de las redes sociales y apliqué y obtuve una pasantía en Workforce como diseñador web. Cuando terminé mi pasantía, me contrataron en IT”, comentó.Workforce ayudó a Nevarez a desarrollar habilidades básicas laborales que tradicionalmente ya no se enseñan, como profesionalismo, cortesía y la capacidad de ser más organizado.Para más información sobre los programas, como requisitos y disponibilidad, visite el sitio web www.borderplexjobs.com/hireelpasoyouth o bien llame al teléfono (915) 887-2221.

