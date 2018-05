Aztec, NM – Nadie parecía saber qué le pasaba a Kiley Lane.Durante semanas, la esposa y la madre de 27 años sufrieron dolor e inflamación en el abdomen y le dijeron a los médicos, enfermeras y seres queridos que sentía que tenía el cinturón de seguridad extendido sobre el estómago.Lane, de Aztec, una pequeña ciudad en Nuevo México no lejos de las Cuatro Esquinas –donde confluyen los estados de Nuevo México, Arizona, Utah y Colorado– fue a una sala de emergencias cercana una y otra vez.Un médico sugirió que podría ser la gripe. Uno consideró un bloqueo. Otro se preguntó si ella podría estar fingiendo todo, dijo su madre.Luego, en febrero, Lane dio positivo por hantavirus, un raro virus transmitido por roedores que se puede diseminar a los humanos, causando una enfermedad respiratoria peligrosa y algunas veces mortal llamada síndrome pulmonar de Hantavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.Lane fue trasladado en avión al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde recibió tratamiento por hantavirus y otras afecciones."Todos teníamos la esperanza y la esperanza de que ella saldría adelante, incluso hasta el último minuto", dijo la madre de Lane, Julie Barron, al diario The Washington Post el viernes. Pero, dijo Barron, el 18 de abril, su hija murió.Barron dijo que las circunstancias que rodean la enfermedad de su hija siguen siendo turbias. Los médicos en el hospital local determinaron primero que tenía hantavirus, y luego los médicos del Hospital de la Universidad de Nuevo México confirmaron el diagnóstico, dijo. Pero, dijo, cuando el CDC realizó una prueba un mes después, determinó que no tenía un virus activo.Desde enero de 2017, se han reportado 728 casos de infección por hantavirus en 36 estados en todo el país, con el mayor número reportado en Nuevo México y Colorado, según los CDC.La enfermedad respiratoria severa se conoce como síndrome pulmonar por hantavirus o HPS. En los Estados Unidos, la mayoría de estos casos se diseminan por ratones venados, que viven en áreas boscosas y desiertos y se encuentran en toda América del Norte. en el hantavirus cuando el polvo de la orina, la saliva y los excrementos secos de los roedores se revuelven en el aire, lo que puede suceder en casas, garajes y cabañas, especialmente durante la limpieza. Las personas también pueden obtenerlo tocando orina de ratón, excrementos o materiales de anidación que contienen el virus, y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca.El HPS no se transmite de persona a persona. No existe un tratamiento específico, cura o vacuna para la infección. Sin embargo, si las personas infectadas son reconocidas temprano y reciben atención médica en una unidad de cuidados intensivos, donde se les puede administrar oxigenoterapia, es posible que tener una mejor oportunidad de recuperación.La enfermedad se caracteriza desde el principio por síntomas similares a la gripe, como fatiga, fiebre y dolores corporales, pero también puede incluir dolores de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea y dolor abdominal, según los CDC.Tione Buranda, profesora asociada en el departamento de patología de la Universidad de Nuevo México, dijo a The Post que no hay cura para la enfermedad y que la tasa de mortalidad es del 30 al 40 por ciento.No está claro cómo Lane pudo haber contraído la enfermedad.Su madre dijo que ella era una "limpiadora constante" y que pudo haber estado en contacto con la orina del ratón o con los excrementos. Ella también había hecho algunas tareas domésticas y había viajado durante las vacaciones, agregó su madre.Barron dijo que nunca pudieron preguntarle qué podría haber pasado "porque estaba tan enferma cuando descubrimos lo que tenía".Fue en enero cuando Lane comenzó a sentirse mal.Lane, que había estado yendo y viniendo de la sala de emergencias varias veces, estaba empeorando. Luego, cuando comenzó a experimentar dificultad para respirar, su esposo, Kevin, la llevó al hospital de nuevo."Ella pensó que quizás tenía gripe, un caso realmente grave de gripe", dijo Barron. "Sabía que no era la gripe. Por la hinchazón podía ver que algo más estaba sucediendo".Ella dijo que su hija estaba "empeorando cada día".El 3 de febrero, los médicos diagnosticaron Lane con hantavirus y dos días más tarde, la llevaron a Albuquerque.Barron dijo que el médico de su hija dijo que probablemente no sobreviviría el vuelo. Pero ella lo hizo. Y una vez que llegó al Hospital de la Universidad de Nuevo México, la colocaron en una máquina ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) para ayudar a filtrar su sangre y mantenerla con vida.Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, su salud siguió disminuyendo.Barron dijo que, en total, los médicos trataron a su hija por herpes zóster (una infección viral), neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS), Clostridium difficile (una infección bacteriana), insuficiencia renal, sepsis y shock."Fue una montaña rusa: arriba y abajo, arriba y abajo", dijo.En última instancia, los médicos le dijeron a su familia que habían agotado todas las opciones de tratamiento posibles.Barron dijo que le preguntó al médico de su hija: "¿Qué enfermó a mi hija? ¿Qué nos trajo aquí?".La madre dijo que el médico respondió, "el hantavirus".Durante 66 días, Barron dijo que los familiares y amigos temían lo peor mientras esperaban lo mejor.El esposo de Lane, Kevin, trató de decirle a su hija de 2 años que su madre estaba enferma. La jovencita fue llevada a ver a su madre para poder tomar su mano y despedirse.En una publicación de Facebook la semana pasada, Barron describió el momento desgarrador de su hija."Hubo segundos, viendo esos malditos monitores. Estaba esperando, y luego, ella se había ido. Sin ángeles, sin milagros, solo una habitación, y mi niña se había ido", escribió.Ella dijo que nunca había visto a alguien morir y ver a su hija respirar por última vez no parecía real."No estoy enojada ni asustada, solo desconcertada", agregó. "¿Eso es todo? ¿Qué porquería! Esto es real. Miro a Kevin y pienso, ¿cómo voy a ayudarlo? ¿Cómo puede saber? ÉI mira alrededor. ¿Esta fue su última vista? Estoy tan enojada conmigo misma. Luego la gente lentamente se va y yo estoy allí ¿Por qué? Nadie sabe qué decir. Estoy cansada. No puedo hablar , no hay nada que decir, ya habrá tiempo para mirar hacia adelante".Barron dijo que ahora está compartiendo la historia de su hija porque quiere crear conciencia sobre el hantavirus y la falta de la tecnología y el tratamiento médico que tanto necesitan en los sistemas rurales de atención médica."No hay motivo para que una mujer de 27 años muera porque no recibió atención médica a tiempo", dijo.Barron dijo que ella tampoco quiere que los que oraron y se unieron a su hija lo vean como una pérdida."Algo bueno va a venir de esto", dijo."Todo el mundo tiene un impacto en el mundo, y creo que Kiley's va a ser una onda más grande de lo que ella sabía".Su servicio funerario fue el sábado en Cedar Crest, Nuevo México.