Posible, comparecencia de Trump en referencia a interferencia rusa en elecciones 2016

Washington – En una tensa reunión a comienzos de marzo con el consejero especial, los abogados del presidente Donald Trump insistieron que el mandatario no tenía obligación alguna para hablar con los investigadores federales que están a cargo de las indagatorias en torno a la interferencia de Rusia en la campaña presidencial del 2016.Pero el consejero especial, Robert Mueller, respondió que él no tendría otra opción si Trump se rehusaba: Mueller podía solicitar una orden de comparecencia para que el presidente se presentara ante un gran jurado, de acuerdo con cuatro personas familiarizadas con la reunión.La advertencia de Mueller —la primera vez que se sabe en la que se mencionó una posible orden de comparecencia para el equipo legal de Trump— dio pie a un agudo reporte de John Dowd, el entonces abogado principal del presidente.“Esto no es un juego”, dijo Dowd, de acuerdo con dos personas con conocimiento de sus comentarios. “Usted está metiéndose con el trabajo del presidente de Estados Unidos”.Tal arrebato dio inicio a un periodo de varias semanas de caos que los abogados de Trump vivieron mientras debatían cómo debían lidiar con la solicitud de un interrogatorio hecha por el consejero especial, una disputa que en última instancia conllevó a la renuncia de Dowd.Tras la tensa reunión del 5 de marzo, el equipo de Mueller acordó ofrecer a los abogados del presidente información más específica sobre los temas que los fiscales deseaban discutir con el presidente. Con dichos detalles a la mano, el abogado de Trump, Jay Sekulow, compiló una lista de 49 preguntas que el equipo creía que le serían hechas al presidente, de acuerdo con tres de las cuatro personas, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para hablar de manera pública. El New York Times fue el primero en reportar sobre la existencia de la lista.Las preguntas se enfocan en eventos durante la campaña, transición y presidencia de Trump, que por mucho tiempo se ha sabido que están bajo escrutinio, incluyendo las razones por las que el presidente despidió al director del FBI, James Comey, y la presión que le impuso al procurador general Jeff Sessions para que éste renunciara a su cargo.Ahora el recién reconfigurado equipo legal de Trump está ponderando cómo responder a las preguntas del consejero especial, al mismo tiempo que evalúa la potencial evidencia de obstrucción que Mueller podría presentar y contendiendo con un cliente que vehementemente se opone a querer encarar al consejero especial.Sin una resolución en torno al interrogatorio, la intrincada situación podría convertirse en una histórica confrontación ante la Suprema Corte en torno a una orden de comparecencia presidencial.Sekulow y Dowd se reusaron a dar un comentario. Joshua Stueve, un vocero del consejero especial, se rehusó a dar un comentario.El presidente ha condenado la investigación en repetidas ocasiones, tildándola de ser una “cacería de brujas”.Oh, ya veo… Usted se ha inventado un delito falso, el complot, el cual nunca existió, y una investigación que comenzó con información secreta que fue filtrada de manera ilegal. ¡Excelente!” Trump tuiteó el martes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.