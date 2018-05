Lanza Texas 'guerra' vs Trump y dreamers

El fuego ‘amigo’ impacta ahora al presidente Donald Trump, luego que el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda para poner fin al programa de Acción Diferida para Llegados en la Niñez, (DACA).Texas encabeza una coalición de siete estados contra una medida de inmigración de la era Obama que protege a cientos de miles de inmigrantes de todo el país de la deportación, incluyendo más de 120 mil en Texas.Paxton amenazó en junio del 2017 con demandar por el programa si la administración de Donald Trump no terminaba para septiembre.Después de que los fallos de la Corte Federal bloquearon a la administración Trump para finalizar el programa, Paxton escribió en enero que consideraría presentar una demanda si DACA aún se mantiene en junio, lo cual cumplió.“Desde su elección en 2014, Ken Paxton ha liderado una agenda antiinmigrante en Texas, ahora amplificadas por la administración actual”, consideró Claudia Ioli, ‘dreamer’ paseña egresada de UTEP quien ahora trabaja en Austin.La decisión dada a conocer por el fiscal decepcionó a activistas pro-inmigrantes y abogados de El Paso, quienes coincidieron en que es hora de que el Congreso de Estados Unidos tome acciones concretas para darles certeza migratoria a los ‘dreamers’.A Texas se le unieron en la demanda Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.“Paxton debería preocuparse por sus propios cargos criminales en vez de atacar a jóvenes inmigrantes que no han hecho nada mal”, agregó Ioli en referencia a las acusaciones de fraude en operaciones financieras.Una decisión reciente a favor de DACA parece haber cambiado la línea de tiempo de Paxton. El anuncio se produce exactamente una semana después de que un juez federal en Washington, DC ordenara a la administración presidencial continuar el programa y volver a abrirlo a los nuevos solicitantes. Esa fue la tercera, y por lejos la más fuerte, reprimenda de los esfuerzos de Trump para rescindir el programa.Los jueces de California y Nueva York habían ordenado previamente a la administración que renovara los permisos de trabajo para los inmigrantes inscritos en el programa.En marzo, un juez en Maryland falló en el otro lado del asunto, al dictaminar que Trump tiene la autoridad para cerrar el programa.“Nos encontramos de nuevo con esta decisión en un estado de vergüenza, porque Texas sigue con ideas racistas que impactan negativamente a nuestra comunidad y a todo el país”, señaló la abogada migratoria paseña Linda Rivas.Agregó que la demanda de los siete estados contra DACA es un gasto innecesario cuando las cortes federales ya están tomando decisiones sobre este programa.“El deseo de terminar este programa causa miedo en nuestras comunidades para personas que podrían enfrentar una deportación. Es más importante apoyar a personas que merecen quedarse en Estados Unidos”, concluyó.La actitud de Rivas contrasta con la del fiscal Paxton, quien a través de un comunicado especificó que la “demanda es sobre el estado de derecho, no la sabiduría de ninguna política de inmigración en particular".“Texas ha argumentado durante años que la rama ejecutiva federal no tiene el poder de otorgar unilateralmente la presencia legal y la autorización de trabajo a extranjeros ilegales presentes”.En El Paso, los grupos de apoyo a los ‘dreamers’ no han parado de manifestar su inconformidad con la decisión del fiscal del estado mediante publicaciones y comentarios por medio del internet.Andrea Porras, presidenta de la asociación estudiantil de El Paso Community College, comentó que los líderes del estado continúan perdiendo el tiempo con peleas partidistas cuando la vida de miles de personas indocumentadas siguen en el limbo.“Deberíamos dar prioridad y enfocar nuestros esfuerzos y recursos en reformar el sistema de inmigración. La gente inmigrante no es un peligro para la fábrica de nuestra sociedad, sino miembros invaluables de este país”, expresó a El Diario de El Paso.

