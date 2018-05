Galardonan a Tim Floyd con el premio 'Conquistador'

Dentro de su carrera de 42 años al servicio del basquetbol, el icónico entrenador Tim Floyd, recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de El Paso gracias a su incesante dedicación hacia los jugadores, el juego y a su comunidad.Timothy Fitzpatrick Floyd, de 64 años de edad, ha sido una figura crucial para diversos equipos profesionales de la NBA y equipos colegiales de la NCAA. Iniciando su carrera en 1977 al lado del legendario entrenador Don Haskins y los Mineros de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).A finales de noviembre del 2017, Floyd anunció repentinamente su retiro al concluir un juego en donde el marcador final no fue favorable para los Mineros. El entrenador citó durante aquella conferencia que buscaba pasar más tiempo con su familia.Por su parte, representantes del Cabildo municipal y el alcalde de la ciudad, Donald ‘Dee’ Margo, le otorgaron el premio ‘Conquistador’ durante la junta municipal.“Estoy honrado, uno no se siente digno de tal reconocimiento pero aprecio que la Ciudad me reconozca. Es maravilloso recapitular la carrera de uno y saber que todo empezó aquí y que aquí terminará, esta ciudad ha significado mucho para mi familia por más de tres generaciones”, expresó Floyd.El 30 de marzo del 2010, Floyd se convirtió en el entrenador principal de los Mineros, tarea que emprendió con toda seriedad y entrega. Un trabajo que le pedía un compromiso de 365 días .“Tuvimos una gran experiencia y momentos muy divertidos con mucha gente increíble. Ahora es tiempo de dar la oportunidad para que otra persona disfrute estos eventos”, agregó.Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que algún día regrese a ser entrenador, Floyd contestó que a sus 64 años ya fue suficiente. La responsabilidad de llevar a los Mineros a la gloria ahora recae en Rodney Terry, quien fue seleccionado como el entrenador número 19 a principios del mes de marzo.“El tiene la cantidad apropiada de energía, entusiasmo y pasión por esta ciudad. Además tiene una referencia histórica que es importante en esta área y lo que significa el basquetbol de UTEP para El Paso. Él dará el mejor producto que pueda cada día”, comentó.El entrenador hizo cumplir su objetivo de descansar al lado de su familia y de reconectar con amistades, y aunque el retiro lo ha tratado bien, considera que más de cuatro décadas no se dejan atrás tan fácil, ya que el juego forma parte integral de su vida.“Pasaré mucho tiempo con la familia, con los nietos, jugando golf, ponerme al día con viejos amigos, he pescado mucho y estoy tratando de averiguar de qué trata el resto de mi vida, ya que como coach, uno no tiene muchos fines de semana o días libres”, concluyó.

