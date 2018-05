Ante la incertidumbre provocada por la Administración Trump, cada vez más personas solicitan convertirse en ciudadanos estadunidenses, lo cual ha generado una espera más larga para quienes aplican para el proceso de naturalización.De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en la oficina de El Paso, Texas dicho trámite puede llevar de 11.5 a 18.5 meses si se inicia el trámite en el mes de abril, mientras en la demarcación de Dallas, Texas los tiempos varían de 15 a 20.5 meses de espera.En cambio, durante el año 2008 los tiempos de espera máximos en la oficina de El Paso para el mismo trámite tenía un máximo de 14. 2 meses, y en Dallas 13.7 meses."Desde antes que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales vimos una tendencia de aumento en los trámites de naturalización de residentes permanentes que buscaban finiquitar su proceso a tiempo para votar", djo el abogado Carlos Armendáriz, especialista en migración."Ahora es difícil dar un número exacto sobre cuánto han aumentado los casos, pero podemos decir que en nuestras oficinas estamos manejando una mayor cantidad de casos de naturalización, hablamos de cientos de casos, lo cual influye sin duda en el proceso administrativo que ocupa la naturalización", sostuvo Armendáriz.A pesar de los tiempos estimados que maneja el USCIS, la dependencia subraya que dichos tiempos no son definitivos y pueden extenderse aún más."Tenga en cuenta que este tiempo de trámite no es sólo una proyección de cuánto tiempo llevará procesar su caso de principio a fin. Es una proyección del tiempo que llevará procesar su caso y los casos presentados con anterioridad", informó USCIS."Cada caso es diferente y algunas veces un caso individual puede tomar más tiempo que el usual en resolverse", agregó la dependencia federal.La tendencia para obtener la ciudadanía tuvo un giro al momento que se formalizó la candidatura presidencial de Donald Trump por el Partido Republicano, y ante la dura agenda migratoria los procesos de naturalización se han incrementado.En el proceso de naturalización como tal, si es que no existen atenuantes, no se requiere de un juez o acudir a una Corte, ya que el trámite requiere un despacho administrativo, dijo Armendáriz."Es claro que los tiempos de espera son indicadores de la gran cantidad de casos que se manejan en la actualidad, y aunque una persona puede enviar sus formularios tras llenarlos por sí mismo, la experiencia de los casos que manejamos habitualmente nos indica que siempre es mejor contratar a un abogado", precisó.La práctica que realiza Armendáriz, tanto en Midland como en El Paso, le han llevado a detectar complicaciones que pueden demorar aún más un proceso de naturalización."Hemos tenido casos de personas que cuentan con una residencia permanente desde hace muchos años, y que han minimizado problemas con la ley, pensando que fueron problemas menores y que no puede afectarles, pero esto no es así", dijo.Refirió diferentes casos donde una felonía o crimen menor puede incluso que un expediente se transfiera al proceso de deportación."Una persona tuvo un problema hace más de 20 años, y aunque pensaba que no iba a afectarle tras tanto tiempo, al remitir su formato para naturalización el problema fue detectado y se le aseguró para ser deportado", dijo el abogado.Armendáriz recomendó a quienes estén interesados en buscar la ciudadanía estadunidense a buscar asesoría legal, para evitar demoras en trámites que hoy en día tiene un sistema de procesamiento saturado.

