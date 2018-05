La Policía de Las Cruces arrestó en Anthony, Nuevo México, a un sospechoso de haber provocado un incendio e intentar un asesinato, en una extraña serie de incidentes ocurridos a primera hora de la mañana del viernes.Frank A. López, de la cuadra 1400 de Anthony Drive en Anthony, NM, está acusado de intento de asesinato, incendio premeditado, ataque con una arma mortal y un recuento de ataque agravado, informó la Policía.Poco antes de la 1 de la madrugada del viernes 27 de abril, los bomberos y la Policía de Las Cruces fueron enviados al informe de un incendio en la estructura de Woodsprings Suites. Los agentes concluyeron que hubo dos incendios intencionales afuera de habitaciones en el primer y segundo pisos del hotel.Aproximadamente una hora más tarde, los oficiales acudieron a la escena de un apuñalamiento que ocurrió en un apartamento cercano, en la cuadra 2300 de Enzie Drive. Una mujer y su novio, estaban dentro de la vivienda cuando el timbre comenzó a sonar. La mujer se asomó por una ventana, pero no vio a nadie en la puerta de entrada. Cuando abrió la puerta, un hombre irrumpió en su puerta y la amenazó.López, armado con un cuchillo, atacó al novio de la mujer. Mientras ambos luchaban en el piso del apartamento, la mujer agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a López en la espalda. El atacante, que no era conocido por la pareja, huyó del departamento.La víctima fue transportada a un hospital local con múltiples heridas de arma blanca en el brazo izquierdo, la frente, la barbilla, la espalda y lo que parecían ser heridas defensivas en una de sus manos. Su vida no está en peligro.Más tarde, un policía de Las Cruces ubicó y detuvo a López debajo de un arbusto a unas 75 yardas del departamento de las víctimas. El sospechoso fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento. Fue liberado el lunes y ingresó en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana, sin fianza.

