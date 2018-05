Mantienen docentes protesta por bajos salarios

Phoenix— Los maestros de Arizona y partidarios del movimiento Red For Ed volvieron al Capitolio el lunes para el tercer día de protestas, exigiendo ver el proyecto de presupuesto del gobernador Doug Ducey que daría a los maestros un aumento del 20 por ciento para 2020.Joe Thomas, presidente de la Asociación de Educación de Arizona, dijo que los maestros y las escuelas "tienen que tener" salarios competitivos, edificios que no se estén "cayendo" y tecnología menor a "10 años"."Necesitamos muchas cosas porque han matado de hambre a nuestras escuelas durante 20 años", dijo Thomas.Desde que comenzó la huelga de maestros la semana pasada, más de 100 mil maestros y seguidores de Red for Ed han marchado y se han movilizado en el Capitolio para obtener un aumento de sueldo para los docentes y mejores fondos escolares para las aulas y el personal de apoyo.Mientras miles de personas marchaban en el Capitolio el jueves, la Legislatura del Estado de Arizona se retiró el fin de semana sin aceptar un proyecto de presupuesto estatal. Pero después de otro mitin de Red for Ed el viernes, el gobernador Doug Ducey, el presidente del Senado Steve Yarbrough y el presidente de la Cámara de Representantes J.D. Mesnard anunciaron un acuerdo que otorgaría un aumento salarial del 20 por ciento a los maestros de Arizona.Sin embargo, los líderes educativos y el movimiento Red For Ed han expresado escepticismo sobre el plan. Quieren ver la iniciativa.Cuando la manifestación comenzó el lunes, la multitud cantó "¿Cuál es el plan, Ducey, cuál es el plan?"En una entrevista con el Canal 12 de televisión de Phoenix, Thomas dijo que la huelga es indefinida mientras esperan la presentación del proyecto de presupuesto de Ducey.Thomas y otros líderes en el mitin convocaron el lunes a los maestros y simpatizantes de la multitud para que hablen con los legisladores de Arizona."Deben darnos un presupuesto que valore a nuestros estudiantes y valore nuestros esfuerzos", dijo Thomas. "Nada más sale del noveno piso y nada más se vota en la Cámara o el Senado".

