Exigen que asesinato no quede impune

Tras el ataque a balazos del pasado fin de semana que le costó la vida a Antonio Razo, sus familiares y amigos exigen a las autoridades encontrar al responsable de lo que ellos catalogan como un acto cobarde.“Tony” como le decían de cariño es recordado por sus seres queridos, como un hombre protector pero sobre todo alegre, que siempre buscaba el bienestar de su familia y aseguran que no merecía morir de esa manera.“No quiero que otra familia pase por lo que nosotros estamos pasando, queremos justicia por lo que pasó con mi primo y si alguien nos puede ayudar se los agradecería mucho”, dijo Ashley Razo.Los hechos ocurrieron el viernes, alrededor de las 9:30 pm, en la intersección de las calles Quail y Railroad Drive, en el Northeast.La Policía de El Paso (EPPD) indica que Razo circulaba rumbo al Este por la calle Quail en compañía de su prometida e hijos, cuando se detuvo ya que el automóvil que estaba frente a él no se movía.De acuerdo con Darrel Petry, vocero de EPPD, Razo bajó de su vehículo para ver por qué la persona de enfrente no avanzaba pero al ir acercándose al auto un sedán en color blanco con plateado, el conductor le disparó en repetidas ocasiones para luego huir del lugar.Luego de recibir el reporte de un tiroteo, agentes arribaron a la escena y encontraron a Razo en el piso recibiendo los primeros auxilios de parte de unas personas que pasaban por el lugar.La víctima de 39 años, fue trasladada de emergencia al Centro Médico Universitario, donde murió momentos después de haber sido ingresado.Ashley relató a El Diario de El Paso, que su familia no tiene idea porqué le arrebataron la vida a su primo de una manera tan cruel, ya que dice que Razo no tenía enemigos.“(Razo) no tenía problemas con nadie, esto fue un acto de crueldad que él no merecía”, aseguró.Crystal Razo, hermana de la víctima expresó su dolor a través de redes sociales y pidió a la comunidad mantener a su familia en sus oraciones en esos difíciles momentos.“Pídanle a Dios para que podamos tener justicia para mi hermano, mi papá y para toda la familia que está sufriendo por esta horrible tragedia”, expresó.Crystal se dijo temerosa de saber que el asesino de su hermano sigue libre a pesar de que han pasado cuatro días desde la muerte de Razo.“Mi corazón se rompe de saber que el responsable está ahí libre, después de haberle quitado la vida a mi hermano Tony”, indicó.Con la inesperada muerte de Razo, sus seres queridos están recurriendo al buen corazón de los paseños para poder recaudar dinero y cubrir los gastos funerarios de su ser querido.Nohemí Salas, creadora de la cuenta señaló que la finalidad es ayudar económicamente a la familia de Razo, que aún no asimila la muerte de su ser querido.Salas describe a Razo como un hombre cuya risa se podía escuchar a lo lejos y como alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquier persona sin importar de quién se tratara.“Él (Razo) haría lo que fuera por quien fuera, ahora les pedimos que ustedes hagan algo por él”, comentó Salas.Hasta el cierre de esta edición, la familia solo había recaudado mil 825 dólares de los seis mil que solicitan para solventar los gastos funerarios.Así que si usted gusta ayudar a la familia de Razo, puede ingresar a la página web https://www.gofundme.com/in-loving-memory-of-tony-razo y hacer un donativo de manera electrónica.CAP solicita la ayuda de la comunidad para localizar al asesino de Razo, por lo que cualquier persona que tenga información sobre este homicidio puede llamar a la policía al (915) 832-4400 o a Crime Stoppers de El Paso al (915) 566-8477.Al igual que Crystal, Ashley tiene miedo de que el responsable siga libre y pide a la comunidad no tener miedo de denunciar al asesino de su primo, ya que cree que esa persona podría volver a matar si no se le detiene.“Estamos sufriendo y da mucho miedo pensar que quien sea quien haya sido, sigue en las calles y puede hacerlo nuevamente a cualquier otra persona”, concluyó.