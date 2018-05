El Paso, la ciudad más barata de EU

Un reporte publicado en la revista Forbes muestra a El Paso como la ciudad con el costo de vida más accesible de todo el país.En el texto, firmado por Andrew DePietro, El Paso encabeza la lista de 13 urbes en las que un hogar puede vivir con un ingreso menor a los 60 mil dólares anuales. Albuquerque, Nuevo México, ocupa el tercer sitio, en tanto que San Antonio, Texas, aparece en el lugar 11 del análisis.“Somos una comunidad vibrante, y eso nos hace grandes”, señaló Jessica Herrera, directora de Desarrollo Económico de El Paso.“El problema es que en la ciudad persiste la desigualdad, una brecha amplia entre ricos y pobres, entre los empleados federales y militares, así como los profesores de UTEP, que tienen buenas prestaciones y el resto de la sociedad, que labora sin beneficios”, dijo Martín García, residente del Westside y originario de Juárez.Un análisis de la web Gobankingrates.com, define “vivir cómodamente” como tener dinero para cubrir las necesidades (50 por ciento del ingreso), gastos discrecionales (30 por ciento) y ahorrar el 20 por ciento.David Andrade, corredor de bienes raíces en El Paso, expresó que una vivienda promedio para una familia ronda los 160 mil dólares.“El costo de vida en El Paso se puede considerar como de los mejores, gente que viene de ciudades como San Diego o San Francisco, comparan su alquiler de un departamento pequeño con lo que tal vez pudieran pagar la mensualidad de una casa grande y lujosa aquí”, comentó.Empero, explicó que es selectivo el sector laboral que puede ser aprobado para el crédito hipotecario de una casa.“Vemos familias en busca de una casa, lamentablemente no son aprobados porque no ganan excelente. Mayormente las personas que compran casa nueva sin ningún problema se limita a empleados del gobierno, agentes federales o personas que laboran en el sector médico y de salud”, expresó Andrade.De acuerdo con el artículo de Forbes, los paseños necesitan sólo un ingreso de $50,150 anuales para vivir cómodamente. El salario mediano es de $43,322 y el costo de las necesidades se ubica en los 25 mil 75 dólares por un período de 12 meses.Esta cifra contrasta con el Sondeo de Gastos del Consumidor de la Oficina del Censo, el cual establece que el ingreso medio de un hogar estadounidense es de 57 mil 617 dólares anuales, pero que los gastos ascienden a $57,311, lo cual les deja una capacidad de ahorro de sólo 307 dólares a las familias cada año.Por otro lado, Erica Gómez, gerente de marketing de la constructora Saratoga en El Paso, comentó los costos de vivienda y sustento en El Paso son ‘fuertes imanes’ para familias y profesionistas que residen en otras partes del país.“Hemos tenido clientes que vienen de la Florida, de Chicago o de algunas ciudades de California, en donde compran aquí casas enormes de casi 300 mil dólares, con un pago mensual de 2 mil dólares, mismo pago que tal vez daban de renta por un departamento en su antigua ciudad”, expresó Gómez.La especialista en viviendas y estilo de vida, manifestó que es posible que una familia en donde dos personas cuenten con ingresos del salario mínimo, pueden ser acreedores a una casa nueva, gracias a diversos programas que impulsan a los compradores.“No necesitas una gran educación para darte la oportunidad de comprar una casita nueva en algunas partes de El Paso”, dijo Gómez.Las casas aquí se construyen dependiendo el costo del terreno, si la demanda es alta, la vivienda lo será, detalló.Hay varios puntos a favor que apoyan el tener una mejor calidad de vida en El Paso, iniciando por la seguridad, la accesibilidad a centros comerciales y las vialidades. A esto, de acuerdo con Gómez, se le puede sumar el crecimiento urbano que actualmente se presenta en las orillas de la ciudad.“Aquí hay mucho terreno que continúa en desarrollo constante, entonces en comparación a otras ciudades en donde el terreno es poco en comparación al número de habitantes, aquí tenemos la ecuación a nuestro favor”, explicó.De las 13 ciudades de la lista de Forbes, sólo El Paso y Las Vegas, Nevada, poseen una tasa de criminalidad de menos del tres por ciento.Al respecto, DePietro se cuestiona: “Con tasas delictivas tan bajas, la pregunta se convierte en ¿por cuánto tiempo será asequible vivir en estas ciudades? Tal vez no por mucho tiempo”.

