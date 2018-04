Asesino de Golden State dejó un rastro de horror

Sacramento – Durante 1977, los aterrados residentes del Condado Sacramento querían saber cuándo iba a terminar la película de horror de su existencia. En unos abarrotados foros comunitarios, expresaron su temor acerca del sádico depredador que estaba cometiendo ataques sexuales frecuentes en el que anteriormente había sido un tranquilo vecindario – algunos lo llamaron el Violador de la Zona Este.En una reunión que tuvieron en una cafetería escolar, una detective de la Oficina del Sheriff de Sacramento de nombre Carol Daly, dio un breve tutorial sobre cómo defenderse del atacante. Sin embargo, antes de que unos cientos de asistentes se dispersaran en la noche de California, un hombre preguntó cómo es que alguien podía violar a una mujer frente a su esposo, quien haría cualquier cosa para impedir el ataque.Meses después, el violador atacó a ese hombre y a su esposa, siendo uno de los asesinatos más brutales de la docena que cometió. Daly, quien actualmente está retirada, dijo este viernes que no tiene duda de que “el violador estuvo en esa reunión”.El horrible momento reflejó qué tan meticulosamente el criminal – de quien los investigadores sospechaban ampliamente que tenía conexiones con las autoridades – se burló de sus perseguidores con un “atrápame si puedes”.Al parecer, hacía alarde de su poder, así como también de su creencia de que podría eludir siempre su responsabilidad.Pero estaba equivocado.El martes por la mañana, fue arrestado Joseph James DeAngelo de 72 años, un ex policía retirado que era conocido por sus vecinos como un ocasional cascarrabias que estaba obsesionado con el cuidado de su jardín.“El temor en la comunidad fue algo que nunca había visto antes”, dijo Daly, quien formó parte de un grupo dedicado al caso. “Las personas tenían miedo a donde quiera que iban”.Y con una buena razón, usualmente, el violador usaba un pasamontañas y blandía un arma. Amarraba a sus víctimas y les daba instrucciones amenazantes contrayendo la mandíbula.Se llevaba algunos recuerdos del lugar, como fotografías, joyería e identificaciones. En algunas ocasiones hacía una pausa para comer o beber, como sugiriendo que se sentía perfectamente cómodo con el caos.Los ataques fueron devastadores contra mujeres y sus familias. Sin embargo, Linda O’Dell, una de las víctimas, recuerda la destreza de Daly, en un momento en que las víctimas de violación eran frecuentemente revictimizadas por los procedimientos de las autoridades. “Ella logró confortarme”.Pronto, los investigadores desarrollaron un resumen del sospechoso; un hombre joven ágil, de unos 6 pies de estatura que usaba zapatos número 9, cuya precisión táctica sugería que tenía experiencia militar o policíaca.Era particularmente audaz, ya que un periódico local hizo notar que violaba a sus víctimas cuando no había ningún hombre en casa, Daly recordó que empezó a atacar a mujeres atando a sus esposos.“Estaba muy enterado de lo que estábamos haciendo y de lo que decían los medios de comunicación”, dijo.El interés en el caso aumentó y decayó al paso de las décadas. En el 2013, la escritora de novelas de crímenes, Michelle McNamara, arrojó luz sobre el caso con un artículo que publicó en la revista Los Ángeles. En el 2016, el FBI y el procurador de Distrito del Condado Sacramento anunciaron que harían un renovado esfuerzo por resolver el caso.A finales del año pasado, oficiales policíacos subieron el perfil del ADN del sospechoso a un sitio dedicado a la Genealogía, en el Condado Ventura. Eso dio lugar a que se encontraran parientes distantes de DeAngelo y de allí, los genealógicos ayudaron a ubicarlo, su ADN fue tomado de objetos que desechó y estaban afuera de su casa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.