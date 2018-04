El Fideicomiso de Puentes Fronterizos en Ciudad Juárez anunció el bloqueo de trámites de recargas para la Línea Express a quienes no son directamente los usuarios o sus familiares con poder notarial.Gustavo Elizondo Aguilar, señaló que la dependencia que dirige no tiene representación en El Paso por lo que quienes recurren a ese servicio podrían ser víctimas de fraude.Durante la semana pasada, Elizondo Aguilar denunció a dos empresas paseñas que ofrecen el servicio de recarga de pases pre-pagados de la Línea Exprés, mismo que solo puede ser efectuado en las oficinas del Puente Zaragoza.El servicio ofrecido, de acuerdo con Enrique C., cliente de la compañía, consiste en que ellos acuden a la oficina del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, -donde se manejan las cuentas de la línea exprés en Juárez-, recargan los cruces de los clientes sin la necesidad de que se tenga que acudir personalmente.“Muchos de los clientes acuden con ellos porque no alcanzan las oficinas abiertas y porque vivimos en El Paso, el servicio que ellos dan, es que van a la oficina y pagan los pases, únicamente. Sale como 10 dólares más caro, más o menos”, comentó.La empresa paseña contaba con una página web en donde se establecía el funcionamiento del pago de cruces de la línea exprés, la dirección de sus oficinas y un número de atención al cliente. Sin embargo, al tratar de ingresar este fin de semana, los sellos e imágenes con las que se manejaba, fueron removidos por completo, al igual que algunos datos.Un empleado de la empresa paseña que otorga el servicio y que habló El Diario de El Paso el jueves 19 de abril, manifestó que ‘jamás se ha tratado de usurpar o defraudar a las personas, por el contrario, es uno más de los servicios que se ofrecen, como servicios postales, paquetería, de notaria e incluso de llenado de formas y aplicaciones migratorias’.Esto siempre se les explica a los clientes, jamás se les dice que somos algo que no, mucho menos del gobierno, somos prestadores de servicios y por lo mismo la oficina está en los Estados Unidos, detalló el empleado.“No les parece, cuando en realidad estamos ayudando a que las personas alcancen en horario a realizar los pagos de sus cruces”, manifestó.Elizondo Aguilar dijo que estas empresas no cuentan con una concesión oficial para poder otorgar este tipo de servicios, la cual, alega, es mandatario.Es una concesión federal, ni siquiera estamos autorizados por el gobierno federal para tener una oficina en el lado norteamericano, nos sorprende que estén otorgando este tipo de servicios, con logos y publicidad que no corresponde, comentó.El ex presidente municipal manifestó que el operar sin autorización por parte de dicha dependencia lo convierte en un acto ilícito. Por lo que se estarán tomando medidas legales que garanticen la exclusividad a las dos únicas oficinas de Fideicomiso de Puentes Fronterizos.En Ciudad Juárez, se cuentan con dos sucursales, una en la zona centro, cerca del Puente Internacional Paso del Norte y la segunda en una plaza comercial a un costado del Puente Internacional Zaragoza.Elizondo Aguilar manifestó que la dependencia no se hace responsable por dinero y pagos que se otorguen a dicha compañía, asimismo, resaltó que el servicio que se presta en las oficinas gubernamentales es eficiente y rápido, por lo cual, no debe de haber ningún inconveniente en realizar el trámite de forma autónoma sin ayuda de terceros.El programa de SENTRI, (Red Electrónica Segura para Viajeros de Inspección Rápida), y conocida en Ciudad Juárez como ‘linea exprés’, es un carril especial que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, (CBP), en colaboración con el gobierno mexicano, designan a aquellos viajeros de confianza.En el trámite del lado norteamericano, los costos por el llenado de la solicitud son de 25 dólares, por la aplicación general 97.25 por adulto y menores de 18 años no tiene costo.Después de pasar una extensa revisión, el tiempo en que se procesa la información es de dos a tres meses y los solicitantes solo deben presentar su visa de cruce vigente y documentos en los que demuestre sus ingresos, residencia y viajes fuera de los Estados Unidos, sin contar México o Canadá.Mientras en el lado mexicano, los usuarios deben de comprar un chip inteligente en donde, por medio de recargas electrónicas, se realizan pagos para el cruce en las casetas de cobro.El chip cuenta con un costo de 200 pesos mexicanos, mientras que en el Puente Zaragoza, el usuario puede recargar de 20 hasta 100 pases por transacción, mismos que son pagados en la oficina del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.El Puente Stanton, que también cuenta con carril de línea SENTRI, el pago es único y por anualidad, la cual, ronda los 5 mil pesos mexicanos. En este puente, no se pueden recargar cruces por unidad, como en Zaragoza.Según información de CBP, actualmente el padrón de usuarios asciende a 49 mil personas —entre el puente Stanton e Ysleta- Zaragoza. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)