Miami— Vladimir Prado Sr. trabajaba bien en equipo, como lo demuestra su participación junto a otras tres personas en un fraude de salud por 10 millones de dólares (mdd).Lamentablemente, Prado, de 52 años, estará cumpliendo solo su condena de ocho años en una prisión federal. Y tendrá que devolver un poco más de 4 mmd de tres cuentas bancarias, 11 propiedades inmobiliarias y un reloj Rolex de diamantes de mujer valorado en 22 mil 500 dólares.El residente de Miami-Dade se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica y fraude electrónico. A diferencia de la mayoría de los casos de fraude con la atención médica en el sur de la Florida, Prado no sólo estafó al gobierno a través del Medicare y Medicaid, sino que también timó a Blue Cross Blue Shield (BCBS).Pero Prado se mantuvo cerca del guión básico de fraude a la atención médica, si tomamos en cuenta la parte del fraude que involucró a Anthony Professional System, una clínica médica propiedad de Prado en Coral Way que atendía pacientes con seguro médico privado.Documentos judiciales señalan que Prado, Maritza Collada y Carlos O. Hinojosa Macías (que aparecía como el propietario nominal de la clínica) presentaron a través de Anthony Professional más de 5 mdd en reclamos a Blue Cross “que falsa y fraudulentamente representaban que varios beneficios de salud eran médicamente necesarios, prescritos por un médico, y se les había proporcionado a los beneficiarios de seguros de BCBS… “Blue Cross pagó dos millones 624 mil 659 dólares a Anthony Professional por reclamos falsos.Prado hizo lo mismo con el copropietario Luis González Calimano en Liz Rehab, en el 2750 SW 87 Ave. Presentaron más de 2.6 mdd en solicitudes falsas a Blue Cross y obtuvieron un millón 376 mil 840 dólares.Para ayudar con la parte de Liz Rehab en el fraude, Prado, Calimano y al menos otras tres personas recurrieron a fungir como intermediarios de pacientes, según los documentos.Al admitir los hechos, Prado dijo que ellos “pagaron sobornos a los reclutadores de pacientes a cambio de referir a los beneficiarios de seguros privados a Liz Rehab… enviaron a los pacientes a otra clínica que no era Liz Rehab e instruyeron a esos pacientes para que firmaran en esa otra clínica varios formularios que luego se usaron para facturar a BCBS por un tratamiento que nunca recibieron”.Desde la suite contigua a Liz Rehab, Tropical Home Healthcare -propiedad de Prado- estafó al Medicare, según documentos del caso. Prado y otros cohortes sirvieron de mediadores de algunos pacientes desde diciembre del 2012 hasta abril del 2014, y luego utilizaron a esos pacientes para engañar al Medicare por 3 millones 869 mil 878 dólares.Esto es lo que le costará a Prado su estafa, además del tiempo que pasará en la cárcel.Efectivo: todo el efectivo de la clínica Anthony Professional en una cuenta en Regions Bank hasta 2 millones 624 mil 830 dólares; el efectivo en la cuenta de Liz Rehab Center –también en Regions Bank- de un millón 376 mil 840 dólares, y el efectivo en su cuenta personal de TD Bank hasta un millón 113 mil 538 dólares.El reloj: un Rolex 26mm Oyster Perpetual Datejust para mujer, de oro de 18 quilates con diamantes, precio minorista de 22 mil 500 dólares.Bienes raíces: Estas 11 propiedades pertenecen a Prado o a entidades controladas por él.En el 6820 W. Flagler St. un condominio de dos dormitorios, dos baños; 831 pies cuadrados, que se vendió legítimamente por 100 mil en el 2015 y con 2 mil 068 dólares en impuestos a la propiedad adeudados.En el 11233 SW 7 St. dos unidades de vivienda, con mil 722 pies cuadrados. Vendidas por 290 mil dólares en el 2015, con 5 mil 857.74 dólares que deben en impuestos a la propiedad.En el 5720 SW dos unidades vivienda; 2 mil 764 pies cuadrados. Vendidas por 370 mil en el 2016, con 8 mil 106.72 de adeudo en impuestos a la propiedad.En el 2441 SW 83 Ct. unidad de tres dormitorios, dos baños; mil 397 pies cuadrados. Vendida por última vez por 150 mil dólares en el 2014. Se Deben 5 mil 200.28 dólares en impuestos a la propiedad.En el 217 Northwest Blvd. dos unidades de vivienda; 2 mil 492 pies cuadrados. Vendidas por 305 mil dólares en el 2016. Se adeudan 5 mil 972.69 dólares en impuestos a la propiedad.En el 650 NW 3 St. dos unidades de vivienda; de mil 652 pies cuadrados. Vendidas por 325 mil en el 2015. Se pagaron los impuestos.En el 3081 SW 132 Ave. cuatro dormitorios, cuatro baños; 5 mil 513 pies cuadrados. Construido en el 2004 en un lote de 27 mil pies. Vendido por 1.05 millones de dólares en el 2005. Impuestos pagados.En el 4130 SW 107 Pl. tres dormitorios, un baño; 918 pies cuadrados en un lote de 7 mil 500 pies. Vendido por última vez por 131 mil dólares en el 2010. Impuestos pagados.En el 11250 SW 7 St. dos unidades de vivienda, mi1 688 pies cuadrados, Vendidas por última vez por 285 mil en el 2005. Impuestos pagados.En el 1186 SW 78 Pl. dos unidades, 2 mil 274 pies cuadrados. Vendidas por última vez por 500 mil dólares en el 2006. Impuestos pagados.En el 6860 SW 15 St. dos unidades de vivienda, mi1 610 pies cuadrados. Vendidas por última vez por 270 mil dólares en el 2004. Impuestos pagados.En el 235 NW 56 Ct. dos unidades de vivienda, 2 mil 432 pies cuadrados. Vendidas por última vez por 400 mil en el 2016. Impuestos pagados.

