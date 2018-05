Por décimo año consecutivo se llevó a cabo la Caminata /Carrera por la Concientización del Autismo, en donde mil 800 personas tomaron la salida en las instalaciones del Estadio Southwest del Centro de la ciudad.Una celebración a la inclusión dio además pie a una fiesta comunitaria, ya que cada uno de los caminantes o corredores llevaba consigo el apoyo de familiares, amigos, y de una larga lista de voluntarios que comulgan con los objetivos del evento.“En un principio el objetivo fue el de crear conciencia sobre el Autismo”, comentó Bonnie Pérez, presidenta del Autism Society of Texas-El Paso.“Sin embargo, desde hace 3 o 4 años no solamente estamos incentivando la conciencia sino que también promovemos la aceptación de personas con autismo”, sostuvo.Desde las 7 de la mañana se dieron cita los corredores y participantes del evento, quienes llegaron al lugar vistiendo los colores azul que identifican la causa, sobre todo ahora en el mes de la concientización sobre el padecimiento.“No sólo queremos que la gente conozca sobre el autismo, que es algo que ya es conocido, sino que estén alertas para poder identificar cualquier diagnóstico que a veces no se puede detectar hasta que las personas tienen una edad avanzada”, sostuvo Pérez.Para la presidenta de la Asociación de Autismo de Texas-El Paso el autismo ya no es un padecimiento “dantesco, ya no es algo muy tan desconocido, y lo que buscamos es que la gente no lo ignore”, subrayó.Para Pérez en nuestra sociedad se ha avanzado al reconocer como algo habitual y cotidiano el encontrarse con una persona que tiene una discapacidad física.“Ya no es algo tan sorprendente el encontrarse con una persona con alguna discapacidad, así como yo tengo amistades ciegas o en silla de ruedas, hemos logrado avanzar para que se vea como algo natural”, subrayó.Sin embargo, sostuvo que con el Autismo el panorama es diferente, ya que se trata de una discapacidad no visible, no detectable a simple vista, dijo.“Por ello es que promovemos el que no se tenga una actitud de sorpresa cuando veamos a alguien con estos comportamientos, o movimientos estereotípicos del autismo, lo que pedimos es que se les acepte y se les incluya”, afirmó.Aunque Bonnie Pérez dijo que es difícil establecer el número de personas que padecen autismo, o que viven dentro de su espectro, si compartió el hecho que en los Distritos Escolares hay mecanismos para detectar el padecimiento der forma temprana.De acuerdo a la entrevistada existen 500 casos detectados en el Distrito Escolar Independiente de Socorro, y 700 en el Distrito Escolar Independiente de Ysleta.“En el Distrito Escolar Independiente de El Paso, que es el distrito más grande que tenemos aquí, específicamente no tenemos números precisos, pues falta gente por diagnosticar, muchos niños y adultos que no han sido identificados”, sostuvo.“Uno de nuestros objetivos es poder ayudar a acercar a las personas que viven en el espectro autista a programas que ayudan a los estudiantes con esta discapacidad a ser exitosos, incluso al perseguir una educación universitaria”, refirió Pérez.La inclusión a la que se refiere Pérez va más allá de la actividad escolar, ya que se persigue de igual manera la independencia.“En lo personal conozco a varios adultos con autismo que viven solos, que son madres de familia, o personas que están creando familias, ya que pertenecen a un nivel de funcionamiento alto”, sostuvo Pérez.La presidenta de la Asociación de Autismo de Texas-El Paso sostiene que es cierto que se han creado más trabajos, que sí se han abierto más oportunidades, pero que aún falta mucho que realizar para crear más.“Esas oportunidades que se dan a personas de asistir a universidades, o incluso para vivir solas, se refiere a esas personas de alto funcionamiento, pero aún tenemos personas que no son verbales, que son de bajo funcionamiento y que tiene problemas, incluso para acceder a servicios básicos”, señalóLe entrevistada refirió ejemplos de personas de bajo funcionamiento intelectual, pero los suficientemente capaces para desarrollar una labor a nivel de empleo.“Conocimos a una mamá con un hijo de muy bajo funcionamiento intelectual, sin embargo, él ha trabajado por más de 7 años en Austin en un hotel de la cadena Hilton, por ello pensamos que las posibilidades existen sólo hay que trabajar en ellas para concretarlas”, dijo.Después de celebrar de manera exitosa la Décima Caminata/Carrera por la Concientización del Autismo, Pérez y los cientos de voluntarios presentes, se dijeron conformes por cumplir el principal objetivo de esta actividad.“Lo primordial es hacer conexiones para gente que está pasando por lo mismo sepa a dónde acudir, que entienda que no están solos, y que hay mucha información y programas que pueden ayudarlos”, dijo Pérez.Los interesados en conocer más información al respecto pueden visitar la página web: www.autismsocietyep.org, visitar su página en Facebook, o llamar por teléfono al (915)772-9100.