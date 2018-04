En la ciudad de El Paso los casos reportados de enfermedades de transmisión sexual ante el Departamento de Salud Pública se han disparado en los últimos años para convertirse entre los males más comunes de la población fronteriza.Se trata de un dato que se olvida ante el alto índice de casos de influenza que se presentaron en esta temporada.De acuerdo con Sara Cera, supervisora del Departamento de Salud, comentó que el número de casos de ETS podrían ser incluso mayores, ya que sólo se cuenta con aquellos que se reportan ante dicha entidad.“La información en estos números es preliminar, dado que las cifras pueden tardar hasta un año en completarse y regularizarse”, comentó Cera.La lista de las principales ETS en El Paso, la encabeza la clamidia, sin embargo es curable y tratable. En los cuatro meses que han transcurrido en este 2018, se han reportado ante las autoridades un total de 1 mil 188 casos. Mientras que en el 2017, los casos reportados con clamidia fueron de 5 mil 765.En el segundo peldaño, se posiciona la gonorrea, padecimiento que a la fecha a registrado 235 casos, mientras que en el 2017 en el mismo período de tiempo, solamente se contaban con 110 casos. La gonorrea cerró el año anterior con 635 casos reportados.La sífilis, conforma el tercer puesto. Hasta la fecha en este año, 77 casos se han reportado ante las autoridades de salud. El año anterior, un total de 379 casos entre la población paseña fueron reportados con este padecimiento.Cera comentó que aunque el número de incidencias de ETS continúan al alza, en gran parte se debe a la concientización de diversos programas gubernamentales, ya que las revisiones rutinarias y los sistemas preventivos han logrado que las portadores adquieran la atención necesaria, y por ende, se registren ante las autoridades sanitarias.La importancia de señalar que estos números si van incrementando, son casos reportados, y es porque la gente tiene concientización de hacerse los exámenes rutinarios, comentó Cera.Debido a que la mayoría de estas enfermedades no presentan signos notorios, por ser asintomáticos, muchas de las personas ignoran que son portadoras de una ETS y no se atienden hasta que la infección se agrava.El Departamento de Salud de la Ciudad de El Paso cuenta con un equipo de investigadores que colaboran con los centros médicos y de salud alrededor de la ciudad.“Sus funciones van desde capturar los reportes que se otorguen a la comunidad por una ETS hasta promover la importancia de que estos casos sean debidamente documentados”, expresó la funcionaria.Los tratamientos para una ETS, en ocasiones pueden resultar costosos. Los programas de la clínica de prevención del Ayuntamiento de El Paso, la mayoría no tiene costo alguno.Los exámenes que se ofrecen aquí en la clínica son sin costo, y cuando una persona que resulta positiva no cuenta con recursos para pagar su tratamiento aquí se le otorga sin que tenga que pagar por ello, expresó Cera.La clínica del Departamento de Salud se encuentra ubicada en el 5115 de El Paso Drive, cerca del Centro Médico Universitario, (UMC).Cualquier persona puede acudir para un examen e incluso una consulta sin costo, sin importar estatus migratorio o lugar de residencia.“Somos una ciudad en la frontera no preguntamos por residencia o estatus de migración, el único requisito es que se presenten con una identificación”, concluyó Cera.

