'Reinventan' la I-10

Conforme aumenta la población y se expanden los bordes del condado de El Paso, la autopista Interestal-10 busca adaptarse a estos cambios para mejor servir a los conductores que navegan sobre esta crucial arteria vial, la más importante de la región.El Departamento de Transporte de Texas en El Paso (TxDOT) se encuentra realizando un Estudio de Planificación Anticipada para la sección El Paso de la I-10. Tramo que fue dividido en cuatro segmentos, abarcando desde el sur de la línea estatal de Nuevo Mexico, hasta la área de Tornillo.El estudio titulado “Reimaginando I-10” cuenta con una serie de conceptos que aliviarían el problema de congestionamientos viales proyectados para el año 2042.Mediante un análisis de factibilidad se examinarán los problemas de operación, así como la posibilidad de expansión de capacidad de las vías y la implementación de tecnología para agilizar el flujo vehicular.“El tramo de la Interestatal-10 en El Paso es un segmento único, no solo sirve como línea de vida para todo el Condado, sino que tiene un significado nacional e internacional. El Paso esta presenciando crecimiento considerable, pero debido a su respectiva ubicación geográfica esta limitada en cuanto a opciones viales alternativas, lo cual exige más de I-10”, explicó un video informativo del proyecto realizado por TxDOT.En la próxima sesión del Cabildo de El Paso, se presentará ante los funcionarios un avance del estudio. En particular una recopilación de la opinión pública en donde se desglosan las principales preocupaciones viales por segmentos de la I-10.De acuerdo a las encuestas comunitarias el Segmento 1 llamado ‘Northen Gateway’, que abarca desde la línea estatal de Nuevo Mexico hasta la calle Executive, cuenta con fuertes problemas de congestionamiento y seguridad y sería beneficiado por la implementación de mayor conectividad, transporte público y más áreas verdes.En el Segmento 2 conocido como ‘Downtown’ (Zona Centro), abarca desde la Executive hasta la US 54, una de las principales preocupaciones fue la necesidad de conectividad y e problema de congestionamiento vial y falta de señalamientos.El Segmento 3 titulado ‘Aeropuerto’, desde la US 54 hasta el Loop 375, fue en donde el tema de tráfico y seguridad dominó, ya que en esta sección se ha visto un incremento del 66 por ciento desde el 2010 al 2017 en el número de choques reportados.Finalmente el Segmento 4 o ‘Southern Gateway’, desde el Loop 375 hasta la FM 3380, cuenta con necesidades similares al resto, como son mayor conectividad, seguridad y accesibilidad.Durante la sesión de trabajo del cabildo, programada para el lunes 30 de abril, se espera que presenten conceptos para remediar los problemas de congestionamiento y conectividad a lo largo de la carretera interestatal.Uno de los conceptos más vistosos se contempla en el Segmento 3 que abarca la zona centro de la ciudad. En donde se busca conectar la zona norte del centro de la ciudad catalogado como ‘Uptown’ y la zona sur ‘Downtown’.Cabe mencionar que estas ideas conceptuales no son propuestas definitivas, sino que funcionan como posibles construcciones diseñadas con un fin especifico.El concepto conocido como ‘El Circuito del Centro’, como su nombre lo indica sería un circuito entre las calles Yandell Dr., Santa Fe, Wyoming Ave y la calle Campbell, incorporando las calles El Paso, Oregon, Mesa, Stanton y Kansas en este circulo.Dentro de este concepto de un circuito existen opciones, la opción ‘Mesa’ consiste de dos circuitos con una conexión en la calle Mesa.Otra opción para el circuito llamada ‘Slopes’ (‘Pendientes’) colocaría espacios en donde se pueden realizar actividades al aire libre, mientras que el tráfico de la I-10 continuaría circulando por debajo de estos segmentos.La tercera opción ‘Shift’ utiliza el mismo esquema de tráfico por debajo del conector entre Uptown y Downtown, pero divide de manera diagonal el tipo de actividades. De un lado áreas verdes y del otro lado una zona comercial con capacidad de conciertos y restaurantes.Existe una variedad de opciones, las cuales dependerán de presupuesto, inversión y opinión comunitaria. Por lo pronto TxDOT invita a la comunidad a que presenten sus opiniones y sugerencias mediante su sitio web www.reimaginei10.com , el sitio cuenta con una versión en español.

