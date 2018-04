Washington— El servicio de muestras genéticas se ha convertido en algo muy popular entre las personas que buscan a parientes que no han visto desde hace tiempo o pistas sobre enfermedades hereditarias.Lo que nunca se imaginaron es que las piezas íntimas de su ADN podrían ser socavadas para ayudar a los detectives en sus investigaciones criminales.Hasta los científicos aplaudieron esta semana el arresto del asesino de Golden State, Joseph James DeAngelo, de 72 años, pero algunos expresaron su inquietud respecto a los reportes de que detectives de California utilizaron una base de datos genealógicos para identificarlo.La privacidad y ética fueron ignoradas ante la prisa por tener acceso a las bases de datos de ADN, dijeron.“Esto es algo difícil”, dijo Malia Fullerton, una maestra de Ética de la Universidad de Washington quien estudia el ADN Forense. “Él fue un hombre terrible y qué bueno que lo hayan identificado, pero el fin no justifica los medios”.Al recordar rápidamente el escándalo de Cambridge Analytica, las personas saben que hasta su información digital más íntima –sus perfiles genéticos– podrían andar circulando de una manera que no imaginan.El rastro del asesino de Golden State había estado congelado durante décadas. La Policía lo vinculó a más de 50 violaciones y 12 asesinatos de 1976 a 1986, y había logrado eludir todos los intentos de encontrarlo.La Policía de California tenía el ADN del sujeto y recientemente encontró una muestra inusualmente bien preservada de una de las escenas del crimen. El problema era encontrar con qué cotejarla.Sin embargo, actualmente, el ADN está guardado en muchos lugares, y finalmente fue encontrada una muestra para comparar en un sitio de Genealogía llamada GEDmatch, que fue creada por dos voluntarios en el 2011.Los detectives encargados del caso subieron la muestra del ADN del sospechoso. Sin embargo, tuvieron que certificar que el ADN era de su propiedad o que pertenecía a alguien y ellos eran sus guardianes legales, o que habían “obtenido una autorización” para subir la muestra.“El propósito era hacer la conexión y encontrar a sus parientes”, comentó Blaine Bettinger, abogado de GEDmatch.Los perfiles de ADN pueden ser guardados indefinidamente, y la información puede ser entregada a la Policía que tenga una orden legal o citatorio. Es posible que usted nunca haya cometido un delito. ¿Pero qué sentiría si su ADN es utilizado para localizar a un pariente lejano que sí lo cometió?En una página de Facebook dedicada a la Genealogía, personas han debatido este nuevo uso de la información del ADN.Aunque otros expresaron su coraje. “Mis parientes dieron su consentimiento para que su información fuera utilizada para la Genealogía no para investigaciones criminales”, escribió Leah LaPerle Larkin, quien tomó algunas medidas para asegurarse que su información familiar fuera privada en el sitio GEDmatch.Lo que queda claro es que llegó el momento de tener una discusión más amplia acerca del acceso que tienen las autoridades al ADN almacenado.

