Con casi 60 mil estudiantes en 94 campus, el Distrito Independiente Escolar de El Paso, (EPISD), es el órgano educativo que brinda más empleos en la región, además también es decimosegundo distrito más grande de Texas.EPISD cuenta con casi 9 mil empleados y tiene un presupuesto operativo anual de 483 millones de dólares. Por lo que cada año, las ferias laborales que brinda dicha institución, cuentan con un alta demanda de solicitantes.Cada ciclo escolar entrante, el distrito se prepara para reclutar a maestros excepcionales que cumplan con los requerimientos necesarios, esto, a pesar de que las inscripciones estudiantiles estén en declive cada año, de acuerdo con Gustavo Reveles, vocero de EPISD.“Contamos con maestros que se retiran cada año., aunque tenemos menos estudiantes, un gran número de profesores jubilados dejan la enseñanza, por lo que es necesario organizar este tipo de ferias laborales”, dijo Reveles.Y es que EPISD informó que este próximo ciclo escolar 2018-2019, se estima que unos 1 mil 300 alumnos no se inscriban en el distrito, por lo que los fondos escolares y su población estudiantil se vea impactada drásticamente.La tarde del miércoles, EPISD auspició una feria de empleo en las instalaciones de la preparatoria Chapin, ubicada al Noreste de El Paso, en donde se le brindan oportunidades a los maestros recién egresados o a punto de egresar, principalmente de instituciones locales, como la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), o NMSU.El distrito cuenta con aproximadamente unos 4 mil maestros que laboran en ciertas áreas de especialidad o grado escolar. Maestros de vocación, de educación física y entrenadores, maestros de educación especial, e incluso maestros certificados para impartir clases a nivel profesional y otorgan doble crédito universitario a estudiantes de preparatoria.“Somos el distrito escolar original de El Paso, contamos con la tradición, pero aún así nos hemos enfocado en la innovación, en la educación del siglo XXI. Se han invertido millones de dólares en tecnologías y programas académicos, que no sólo benefician a estudiantes, sino a los maestros”, manifestó Reveles.De acuerdo con EPISD, el salario inicial por año de un maestro que comienza a laborar para el distrito es de 48 mi 300 dólares, sin embargo, la cifra tienden a subir año con año y se acomoda a diversas variantes, como preparación profesional, experiencia y títulos extras.Aunque el número de plazas disponibles no se tiene contemplado como definitivo, Reveles informó que el distrito recibe solicitudes de maestros para sostener el archivo de docentes disponibles, por lo que en caso de que se abran posiciones nuevas o cambios en las propias escuelas, se brindará la oportunidad de llenar la vacante con un maestro que aplicó con anterioridad a EPISD.

