Ante el trágico ataque que mantiene en condición crítica a la paseña Crystal Almeida, agente de la Policía de Dallas (DPD), distintas organizaciones han comenzado a recaudar dinero para ayudar a su familia con los gastos de su estancia en aquella ciudad.Almedia, de 26 años, quien tiene tres años trabajando para DPD, es egresada de la preparatoria Américas High School, donde jugó para el equipo de basquetbol femenil.Quienes la conocieron la describen como una mujer dedicada, con quien siempre se puede contar y alguien que siempre trabaja duro para conseguir lo que propone. Como ejemplo señalaron que Almeida siempre soñó con convertirse en policía y servir a la comunidad.La fundación Blue Guardian, es un grupo que se dedica a brindar apoyo a las familias de oficialías de policía en todo el país que fallecieron, resultaron gravemente heridos o tienen alguna enfermedad delicada.Blue Guardian en esta ocasión junta dinero para ayudar a la familia de Almeida a solventar los gatos de su estancia en Dallas, ya que la oficial permanece delicada en el hospital, luego de que se le indujera a un coma tras practicarle una cirugía para retirar fragmentos de bala de su cara y cerebro.Pero esta no es la única organización que está ayudando a la familia de la paseña, ya que la fundación “Ayuda a un Policía” de la Asociación de Policías de Dallas también está solicitando donativos para apoyar a la uniformada.La agente originaria de El Paso, es una de las tres personas que fueron agredidas por un sujeto que pretendía entrar a robar a la tienda Home Depot, y agredió a los agentes cuando estaba siendo escoltado fuera del negocio la noche del pasado 24 abril.Almedia y Scott Painter, guardia de seguridad del lugar siguen luchando por sus vidas, mientras que Rogelio Santander, oficial de DPD, murió un día después del ataque a consecuencia de sus heridas.El agresor de los agentes fue identificado por las autoridades como Armando Luis Juárez, de 29 años, quien fue arrestado el mismo día del ataque, después de una persecución a alta velocidad.De acuerdo con DPD Almeida y Santander fueron llamados a la tienda en el norte de la ciudad de Dallas para ayudar a sacar a Juárez del lugar, ya que estaba actuando de manera sospechosa y se creía que quería robar.Aparentemente cuando Almeida, Santander y Painter escoltaban a Juárez a la salida, éste abrió fuego contra los uniformados y se dio a la fuga pero fue detenido momentos después.Ambas fundaciones también están apoyando económicamente a la familia de Santander y buscan hacer lo mismo con los familiares del guardia de seguridad.Por lo que si usted gusta apoyar a las tres familias afectadas puede hacer sus donativos en https://www.paypal.me/BlueGuardianFund o en https://atodallas.org/El grupo de “Esposas de la Policía de El Paso” aseguraron que también están dispuestas a ayudar en lo que sea necesario a la familia de Almeida.Melissa Bailey, presidenta del grupo manifestó que entiende lo que es ser familiar de un agente y los riesgos que esto representa por lo que ofrecen su apoyo incondicional a la familia de la paseña.“Lo que sea que necesiten nos pueden hacer saber y nosotros los vamos a ayudar. Nuestras oraciones y están con Crystal y su familia en estos momentos tan difíciles”, dijo Bailey.No pierden la feLos seres queridos de Almeida no pierden las esperanzas de que la agente saldrá delante de este trágico evento, ya que la consideran como una mujer fuerte.“Es una de las mujeres más fuertes que conozco, sé que ella (Almeida) puede con esto”, expresó Charlie Schultz.Jessica Salinas, mejor amiga de Almedia al igual que Schultz considera que la oficial es lo suficientemente fuerte para superar este incidente, sobre todo porque cuenta con el apoyo de muchas personas.“Hay mucha gente que la quiere y se preocupa por ella. (Almeida) es fuerte y creo en ella, solo tiene que seguir luchando”, enfatizó Salinas.Por su parte compañeros de trabajo de Almeida aseguran que ella los motiva a seguir trabajando, por la agente siempre les daba ánimos de salir adelante.“Me dolió perder a un hermano y será difícil estar sin él, pero ellos (Santander y Almedia) me dan la fuerza para seguir adelante. Ellos siempre te apoyaban sin importar nada, lo menos que puedo hacer es ponerme mi uniforme y seguir protegiendo a la comunidad de Dallas”, indicó la oficial Nat Vess.El agresorJuárez se encuentra recluido en la Cárcel del Condado de Dallas y enfrenta cargos por agresión agravada a un servidor público y otro más por robo.Archivos de la DPD muestra que Juárez fue detenido el pasado mes de enero por conducir un auto robado, además el hombre también se declaró culpable de posesión de drogas.

