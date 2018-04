Exigen penalizar a indocumentados que cruzan con sus hijos a EU

Washington— Los principales funcionarios de inmigración y fronteras están instando a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen a detener y enjuiciar a todos los padres detenidos cruzando la frontera mexicana ilegalmente con sus hijos, un cambio radical en la política que resultaría en la separación de familias que hasta ahora se han mantenido juntas.Tal política significaría separar a padres e hijos, porque los padres serían colocados en detención criminal, donde los niños no pueden ser retenidos.El memorando dice que la administración Trump intentó este enfoque en el sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, que cubre el Oeste de Texas y parte de Nuevo México, entre julio de 2017 y noviembre de 2017.Si se aprueba, la medida de tolerancia cero podría dividir a miles de familias, aunque los funcionarios dicen que no enjuiciarían a quienes se entreguen en los puertos de entrada legales y reclamen asilo. Más de 20 mil de 30 mil migrantes que buscaron asilo el primer trimestre –de octubre a diciembre– del actual año fiscal cruzaron ilegalmente.En un memorando que describe la propuesta y fue obtenido por The Washington Post, los funcionarios dicen que amenazar a los adultos con cargos criminales y tiempo en prisión sería la forma más efectiva de revertir el número cada vez mayor de intentos de cruce. La mayoría de los padres que ahora son detenidos con sus hijos cruzan la frontera ilegalmente y son liberados rápidamente para esperar las audiencias de deportación civil.El memorando enviado a Nielsen el lunes y firmado por el director interino de Inmigración y Control de Aduanas Thomas Homan, el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración L. Francis Cissna y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin K. McAleenan dijo que los intentos de cruce de padres con hijos aumentaron a casi 700 por día la semana pasada, el nivel más alto desde 2016. Los funcionarios predijeron que el número seguirá aumentando si Nielsen no actúa.Lee Gelernt, un abogado de American Civil Liberties Union que ha presentado una demanda federal en California por casos anteriores de separaciones familiares en la frontera, dijo que la propuesta "hace que los niños tan pequeños como peones de 2 y 3 años soporten un cruel experimento de política pública".El presidente Donald Trump ha prometido en repetidas ocasiones tomar medidas enérgicas contra los cruces fronterizos ilegales. Renovó esa promesa este mes, firmando su segunda directiva ordenando el final de "capturar y liberar", un término utilizado por los críticos para describir la práctica actual.Posteriormente, The Post informó que el gobierno liberó a unos 100,000 padres e hijos desde que Trump asumió el cargo. Los funcionarios dicen que son obligados a hacerlo por las leyes federales y los fallos judiciales que limitan la detención de niños, además de los límites impuestos por la falta de espacio de detención para los adultos.Después de la directiva de Trump, emitida el 6 de abril, el fiscal general Jeff Sessions ordenó a los fiscales federales a lo largo de la frontera de Texas a California que procesen "en la medida de lo posible" a todos los que cruzan la frontera ilegalmente y que les hayan sido remitidos por el Departamento de Seguridad Nacional. El memorándum del lunes instó a Nielsen a buscarle cargos al "100 por ciento" de los adultos detenidos en la frontera, "incluidos aquellos que inicialmente llegaron o fueron detenidos con menores".Luego, el número de familias que intentaban cruzar ilegalmente se desplomó en un 64 por ciento, según el memo. "Esta disminución se atribuyó al enjuiciamiento de adultos... por entrada ilegal", dijo el memorándum. "De nota, las cifras comenzaron a subir nuevamente después de que la iniciativa se detuvo".En una declaración, la portavoz de Seguridad Nacional, Katie Waldman, dijo que la agencia "está considerando todas las opciones junto con la política de cero tolerancia del Procurador General para quienes cruzan ilegalmente la frontera. No haremos más comentarios sobre las deliberaciones internas. Una vez más, DHS no tiene una política de separar a las familias en la frontera con fines de disuasión. Sin embargo, el DHS tiene la obligación legal de proteger el interés superior del niño, ya sea para protegerlo de contrabando humano, traficantes de drogas o actores nefastos que incumplen a sabiendas nuestras leyes de inmigración y someten a los menores a un riesgo".La mayoría de los inmigrantes atrapados que cruzan la frontera de forma ilegal generalmente han tenido que enfrentar audiencias de deportación civil para determinar si pueden permanecer en los Estados Unidos. Pero los que cruzan la frontera también pueden ser acusados penalmente.En las últimas dos décadas, en un intento por impedir los cruces ilegales, los procesamientos penales han aumentado drásticamente, de menos de 10,000 en 1996 a un máximo de 90,000 en 2013, según TRAC, una organización de la Universidad de Syracuse que monitorea los enjuiciamientos de inmigración.El cargo criminal más común es "entrada inapropiada por parte de un extranjero" o entrada ilegal, el cargo recomendado en la nota. Para los ofensores que cometen el delito por primera vez, generalmente se trata de un ilícito federal punible con hasta seis meses de prisión o multas.

