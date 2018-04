Ratifica Corte ley de Voter ID en Texas

Austin, Texas – La ley de identificación de votantes de Texas que fue bloqueada dos veces por hallazgos de discriminación puede permanecer vigente para las elecciones de 2018, dictaminó el viernes un tribunal de apelaciones de Estados Unidos.Fue la segunda decisión importante sobre los derechos de voto en los Estados Unidos tomada esta semana después de que un juez de Arkansas bloqueó el jueves la medida de identificación del votante del estado al considerarla como inconstitucional.Pero en una decisión 2-1 del Quinto Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Nueva Orleans, la ley de Texas que los críticos criticaron como una de las medidas de identificación de votantes más estrictas de la nación se consideró un reemplazo adecuado para la ley original de 2011 que un juez federal había calificado como un "impuesto para votar" para los electores de las minorías.El mayor cambio en la ley de Texas –que acepta las licencias de armas de fuego como identificación suficiente para votar, pero no las identificaciones de estudiantes universitarios– es que los votantes sin una identificación con foto aceptable todavía pueden emitir su voto siempre que firmen una declaración jurada. Los opositores y un juez federal en Texas se opusieron a las revisiones, diciendo que las sanciones penales vinculadas a la mentira en la declaración jurada podrían tener un efecto escalofriante en los votantes.La jueza federal de Circuito Edith Jones dijo que el tribunal inferior fue demasiado lejos."La corte del distrito confió demasiado en la evidencia de la discriminación patrocinada por el estado de Texas en una época pasada", escribió Jones en su opinión mayoritaria.Las revisiones a la ley de Texas también fueron respaldadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una medida que significó una cambio total de postura para el gobierno federal, que bajo el ex presidente Barack Obama se unió a grupos de derechos minoritarios para demandar a la ley. Pero dos meses después de que Donald Trump asumió el cargo, el Departamento de Justicia abandonó el argumento de que Texas aprobó las normas de identificación electoral con la discriminación en mente y dijo que los cambios deberían satisfacer a los tribunales.Los oponentes se enojaron con la decisión pero no indicaron inmediatamente su próximo paso."Seguimos creyendo firmemente que la ley de identificación con foto de Texas es una de las medidas más discriminatorias y restrictivas de este tipo", dijo Kristen Clarke, presidenta del Comité de Abogados para Derechos Civiles bajo la Ley, de Washington, uno de los grupos involucrados en la demanda.Texas aprobó por primera vez la ley de identificación de votantes en 2011, el mismo año en que la Legislatura controlada por los republicanos adoptó mapas de votación que también fueron eliminados al ser considerados como discriminatorios. El fiscal general republicano Ken Paxton dijo que el fallo del viernes "elimina cualquier carga sobre los votantes que no pueden obtener una identificación con foto".La ley fue derribada dos veces por ls jueza federal de distrito Nelva Gonzales Ramos, designado por el entonces presidente George W. Bush, quien dictaminó que los estrictos requisitos perjudicaban a las minorías y atenuaban efectivamente el poder electoral de la creciente población hispana de Texas. Ella también desaprobó la versión modificada, lo que convierte en delito menor el mentir a sabiendas en la declaración jurada para votar.Los demócratas dijeron que esa disposición podría mantener a las personas en casa el día de las elecciones ante los temores de llenar un formulario de manera incorrecta. Los republicanos consideran infundadas esas preocupaciones, pero también han apoyado una acción agresiva contra el fraude electoral, lo cual es raro. A principios de este año, una mujer de Texas fue sentenciada a cinco años de prisión por votar en las elecciones presidenciales de 2016 cuando no era elegible porque estaba en libertad condicional.Treinta y cuatro estados tienen leyes que requieren o solicitan que los votantes muestren algún tipo de identificación en las urnas, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. La ley recientemente bloqueada de Arkansas hubiera requerido que los oficiales proporcionaran identificación con foto a los votantes sin cargo si no tienen otra identificación con foto. También habría permitido a los votantes sin identificación emitir boletas provisionales mediante la firma de declaraciones juradas.Sin embargo, la Jueza de Circuito del Condado de Pulaski, Alice Gray, dictaminó que no había garantías de que esas boletas provisionales se contaran y que tendrían que enfrentar un mayor escrutinio.

