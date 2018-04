Desmantelan narcorred en NM y Texas: 16 detenidos

El Departamento de Justicia Federal del Distrito de Nuevo México dio a conocer el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes que operaba en el sur de Nuevo México y el Oeste de Texas y movía grandes cantidades de drogas hacia Tennessee y Carolina del Sur.Tras un año de investigaciones, se logró la detención de 16 personas, quienes enfrentan cargos por conspiración, posesión e intento de distribución de drogas y lavado de dinero.De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, entre los arrestados hay tres mujeres; una de ellas de la tercera edad, originaria de El Paso: Bárbara Lozoya Michel, de 64 años.Durante el operativo que realizaron en conjunto la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras agencias de los tres niveles de gobierno, se decomisaron 3.6 kilos de cocaína, 2.5 kilos de heroína y 13 kilos de metanfetaminas.Transcendió que también se aseguraron 124 mil 885 dólares en efectivo, ocho vehículos, así como siete armas de fuego.Además de Lozoya Michel, también fueron detenidos José I. Caro, de 33 años; Eulalio Valentín Chávez (32); Fidel González, de 36; Brian Estrada, de 36; Brian Nevares, de 33; Orlando Bustillos, de 27 y Fidel M. Ortiz, de 54.Completan la lista de arrestados Martín Montelongo Salas y Giovanni Melero, ambos de 31 años; Alonso P. Grado Jr., de 40; René Verdugo, de 44; Stephan E. Morales, de 35; Savannah J. Ordoñez, de 33; y Diedre Arsinia González, de 47.John C. Anderson, fiscal federal, se dijo contento con el resultado obtenido, ya que aseguró que eso demuestra la colaboración de las autoridades para combatir el narcotráfico.“Estoy orgulloso de poder trabajar con agencias federales, estatales, del condado y locales para salvaguardar a las familias de los narcotraficantes que operan en nuestras comunidades”, comentó.Por su parte Jack P. Staton, agente especial de HSI, resaltó que estas detenciones no solamente frenan el narcotráfico, sino también todos los crímenes violentos que se derivan de este tipo de negocios ilícitos.“El desmantelar organizaciones de narcotraficantes transnacionales ayuda a terminar con otros delitos, porque no sólo se trata de asuntos de drogas sino también crímenes violentos que causan estragos en nuestros vecindarios”, explicó.Las investigaciones contra este grupo criminal iniciaron en abril de 2017 contra Chávez, presunto líder de dicha banda que distribuía cocaína, heroína y metanfetaminas en Las Cruces.En el curso de la investigación se agregaron otros cuatro grupos criminales que importaban estas drogas de México para que se distribuyeran en Las Cruces, El Paso; las cuales también eran llevadas al este de Tennessee y al sur de Carolina del Norte.Basado en los resultados de las investigaciones el Gran Jurado entregó cinco acusaciones formales el pasado 18 de abril, donde se le fincaban cargos a los ahora detenidos.En las acusaciones se detalla cómo los implicados conspiraban para distribuir narcóticos, lavar dinero, usar armas de fuego de manera ilegal y se describen sus operaciones diarias.El Departamento de Justicia explicó que de las 16 personas que tienen en custodia, dos fueron arrestados antes de la detención masiva del pasado 25 de abril.Verdugo fue detenido en diciembre de 2017 por violar su libertad condicional, mientras que a Melero se le arrestó el pasado 28 de febrero por posesión de heroína.Las autoridades agregaron que no se reveló de manera inmediata la identidad de uno de los detenidos, aunque se aseguraron que será dada a conocer en los siguientes días.Los implicados en este caso se encuentran recluidos en el Centro de Detenciones del Condado de Doña Ana y serán presentados ante un juez federal en Nuevo México, el próximo 1 de mayo.De ser encontrados culpables de los cargos en su contra, los detenidos podrían pasar hasta 40 años en prisión, además de tener que pagar una multa de entre 250 mil y 5 millones de dólares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.