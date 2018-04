Ya son tres jueces federales que se oponen a la decisión del presidente Donald Trump de acabar con el programa de Acción Diferida, mejor conocido como DACA. Por lo anterior suman una nueva victoria para los casi 800 mil beneficiarios de este programa a lo largo del país.Organizaciones al servicio de los ‘dreamers’ y beneficiarios del programa actualmente tienen la capacidad de ayudar a aquellos que están reanudando sus solicitudes, proceso que fue reactivado gracias a las decisiones de los primeros dos jueces federales.“Nosotros podemos ayudarle a gente de recursos limitado que estén buscando renovar mediante un subsidio de la organización ‘United We Dream’ (UWD), para aquellos que buscan renovar su permiso el dinero no debe der ser un obstáculo, ya que hay organizaciones que están dispuestas a cubrir los gastos”, dijo Roberto Valadez, organizador de Soñando Juntos, una división local de UWD.El costo de la renovación de DACA es de 495 dólares, cuota que cubre los tramites de los formularios I-821D la ‘Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia’, la I-765 ‘Petición de Autorización de Empleo’ y la I-765WS ‘Hoja de Trabajo’.Dentro de los 5 años del programa, a nivel nacional UWD ha proporcionado más de 750 mil dólares en respaldo económico a más de mil 700 solicitantes en 16 estados.Mientras se resuelven los 90 días de respuesta por parte de la administración Trump, se recomienda que no se intente procesos nuevos de aplicación, ya que pudieran representar un costo sin resultado.Para aquellos que están buscando apoyo para reanudar, UWD tiene el siguiente formulario digital para contactar a los solicitantes. El vinculo para (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4nNc0mxr6awqlJTzq503jnOZDzz58nHXTM9aOoCz1Xr4I_A/viewform ).

