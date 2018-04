Cae pareja en Dallas acusada de esclavizar a mujer

Fort Worth, Texas – Las autoridades estadounidenses arrestaron al hijo de un ex presidente de Guinea, país de África occidental, y su esposa por supuestamente esclavizar a una mujer campesina en su casa de Texas.Mohamed y Denise Cros-Touré estaban bajo custodia en un centro de detención federal el viernes a la espera de una audiencia de causa probable el lunes en Fort Worth, enfrentando un cargo de trabajo forzado.El abogado de Toure, Brady Wyatt, dijo a The Associated Press que su cliente es hijo del ex presidente guineano Ahmed Sekou Toure, quien ayudó a Guinea a independizarse del gobierno francés en 1958. Sekou Touré fue el primer presidente del país, cargo que ocupó hasta su muerte en 1984.De acuerdo con una declaración jurada de arresto, los acusados hicieron los arreglos para que la víctima viajara de su pueblo rural guineano a Texas en el año 2000, y durante 16 años la obligaron a trabajar en su hogar sin recibir pago. La obligaron a cocinar, limpiar, lavar la ropa, realizar trabajos de jardinería y cuidar a sus hijos, señaló la declaración jurada, agregando que su edad real no estaba clara porque Toures había confiscado sus documentos para evitar que se fuera.El abogado de Cros-Touré, Scott Palmer, negó las acusaciones y le dijo a AP que la mujer, cuyo nombre no se ha divulgado, era un pariente lejano enviado por su padre desde Guinea cuando era niña para criarse junto a los tres hijos de la pareja."Ella tenía quehaceres, pero todos los niños tenían quehaceres. Le encantaba la jardinería. No se la consideraba una sirvienta", dijo Palmer.Los fiscales también dijeron que a la mujer no se le permitió asistir a la escuela. Palmer confirmó esto, pero dijo que era porque se había quedado más allá de su visa, y la familia temía que la deportaran."Le proporcionaron comida, ropa, una cama, dinero para gastar, una casa para vivir. Nuestros clientes le compraron regalos de Navidad", dijo Palmer, y agregó que Toures no había visto a la mujer desde que dejó su hogar en Southlake en 2016, buscando ayuda de otros parientes en Houston.La pena máxima por una condena por trabajo forzado es de 20 años en una prisión de Estados Unidos.