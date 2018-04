Directo del productor al consumidor

Desde el verano de 1971, el tradicional Las Cruces Farmers and Craft Market ha estado presente en la región fronteriza a inicios de la temporada primaveral.El mercado está situado bajo toldos de metal sobre el “camino de ladrillo amarillo”, un sendero peatonal a través de la calle principal del Centro de Las Cruces.Verduras, frutas, miel, nuez, carnes, obras de arte, joyas, carpintería, ristras de chile, cerámica, productos de metal, bocadillos, salsas, hierbas y todo el sabor sureño de Nuevo México, lo puedes encontrar con los 321 vendedores localizados cada sábado y miércoles en el corazón de la ciudad de Las Cruces.Es el lugar ideal para visitar con la familia, ya que su estilo ‘country’ es un toque novedoso y relajante, lo mejor de todo es que se encuentra en medio de la ciudad.“Todo lo que se ofrece a la localidad está hecho cien por ciento a mano, además todos los artistas son locales, de aquí del Condado de Doña Ana, con la mejor calidad de Nuevo México”, expresó con anterioridad a El Diario de El Paso, Guillermo Acosta, gerente del mercado.Las artesanías componen el atractivo principal. Desde piezas de arte, bisutería, esculturas, pinturas y hasta productos de piel vacuna están al acceso del público.El mercado es sinónimo de frescura, es garantía que se encuentra en cada uno de los vegetales y frutas que adquiera en el lugar.“Los vegetales y la fruta son cosecha local, las sandías, el tomate y chile son los más populares”, expresó Acosta. “Viene gente de todos lados, como de California, Washington, New York y demás, en promedio un sábado tenemos más de 300 clientes”, agregó.Comida, música y animales de granja son parte del contenido que sin duda, vale la pena visitar en Las Cruces Farmers and Crafts Market.Miércoles de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. en Plaza de Las Cruces.Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Main Street, Las Cruces, N.M.

