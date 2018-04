Rechaza O'Rourke apoyo de PAC ambientalista

Washington— El representante federal Beto O’Rourke tiene un mensaje para un multimillonario de California que está considerando gastar mucho dinero en su carrera por el Senado de los EU: “Gracias, pero no, gracias”.Tom Steyer, uno de los mayores donantes demócratas en el país, el martes reflexionó abiertamente en la cadena de televisión CNBC gastar fondos a nombre de O’Rourke a través de su súper comité de acción política (PAC) ambiental, NextGen America.“Estamos intrigados por Texas, y somos conscientes de lo que tenemos que hacer para tener un impacto en un estado tan grande. Necesitamos muchos recursos, pero no hemos tomado la decisión de involucrarnos con él”, dijo Steyer.O’Rourke ha dicho durante mucho tiempo que no aceptaría dinero corporativo de algún PAC o Super PAC para su campaña, pero no tiene control sobre si Steyer o alguien más publica anuncios en su nombre a través de un grupo externo.“Todavía puede hacerlo”, dijo O’Rourke. “Literalmente, no sólo no tengo ningún control, sino que la ley me prohíbe la coordinación con ellos. Habiendo dicho eso, él y cualquiera que esté considerando hacer esto, no queremos eso. No es la forma de ejecutar esto, y yo estoy convencido de que no es la forma de ganar”.El demócrata de El Paso fue enfático afuera de la Cámara de Representantes de EU cuando se le preguntó acerca de los comentarios de Steyer.“Gracias, pero no, gracias”, dijo. “Esa es mi respuesta. [No] lo quiero. Así no es como lo estamos haciendo”.O’Rourke agregó: “Esta va a ser una prueba real para Texas, para el país y para nuestra democracia, para ver si las personas son iguales para los PAC y los súper PAC y los intereses especiales y las corporaciones, y yo estoy comprometido con la gente “.O’Rourke le dijo anteriormente al Tribune que no quería el apoyo de Super PAC, pero los comentarios del martes fueron dirigidos a un donante específico.“Con el debido respeto, no queremos ningún PAC o súper PACS ... ni gastos independientes ni nada de eso”, dijo, y agregó que no se había reunido con Steyer.También hay donantes demócratas dentro del estado que ignoran abiertamente los deseos de O’Rourke, según el Fort Worth Star-Telegram.O’Rourke superó en recaudación de fondos al ocupante del segundo escaño, el senador federal Ted Cruz, por un margen de más de dos a uno en el primer trimestre de este año. Sin embargo, se espera que Cruz tenga un robusto y aparatoso súper PAC que respalde su oferta para un segundo mandato.