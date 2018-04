Se une UTEP para prevenir el cáncer

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estiman que anualmente hay 31 mil 500 nuevos casos diagnosticados de cáncer causado por el papiloma humano, o VPH, en Estados Unidos.Sin embargo, los adultos tienen la oportunidad de prevenir esa enfermedad si son vacunados contra la infección durante su infancia o adolescencia.Ésa es la razón por la que Karen Del Río Guzmán, una promotora de salud de alto rango de la Universidad de Texas en El Paso, planea vacunar a su hija de dos años contra el VPH cuando sea el momento oportuno.La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que la vacuna preventiva del cáncer debe ser aplicada a niñas y niños a partir de los 11 o 12 años y hasta la edad adulta de los 26 años.“Idealmente, las personas deberían vacunarse antes de que sean sexualmente activas y estén expuestas al VPH”, comentó Del Río Guzmán, quien es asistente de investigación del Departamento de Ciencias de Salud Pública de UTEP.“Como padres, es importante educar a nuestros hijos para proteger a los jóvenes de esta época de padecer cáncer relacionado con el VPH”.En un esfuerzo por ayudar a los padres de familia a tomar una decisión informada acerca de vacunar a sus hijos, el Departamento de Trabajo Social de UTEP se asoció con el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering (MSK), y con el programa de atención médica de la “Ventanilla de Salud” del Consulado Mexicano en El Paso, para lanzar el proyecto de educación y tecnología EdTech-HPV.El VPH es la infección que más comúnmente se transmite sexualmente en Estados Unidos. El CDC detectó que 14 millones de personas, incluyendo adolescentes, se infectan cada año con el VPH. Mientras que la mayoría de las infecciones de ese virus son superadas, algunas provocan cáncer cervical y otros tipos de cáncer.“Yo me enteré de la vacuna del VPH debido a mis clases, aunque no sabía de los desafíos que tienen que enfrentar las personas de la comunidad para aplicársela”, dijo Del Río Guzmán.“Para mucha gente es difícil transportarse a las clínicas de salud, por lo que llevar el servicio a la comunidad es lo más conveniente. Otras no están informadas acerca de la vacuna, aunque al buscar otros servicios se enteran de eso en las ferias de atención médica”.EDTech-HPV es un sitio múltiple, un proyecto que se basa en la comunidad y que opera en los Consulados Mexicanos de la Ciudad de Nueva York, Las Vegas, Chicago y El Paso que pretende incrementar el índice de vacunas del VPH entre los hijos de inmigrantes mexicanos a través de la educación y los mensajes de texto.El proyecto se enfocará en las barreras que existen para obtener la vacuna VPH en las poblaciones que no tienen todos los servicios, tales como la falta de transporte, costo o inadecuada información acerca de la seguridad y eficacia de la vacuna.El proyecto, que está financiado por el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades en la Salud y lleva cinco años operando, está encabezado por el doctor. Abraham Aragonés, un médico e investigador de salud pública del Servicio de Salud para los Inmigrantes y Servicio de Disparidades del Cáncer de MSK.La doctora Eva Moya, presidenta interina de Servicio Social y profesora adjunta de UTEP, es la investigadora principal en El Paso.“Éste es un proyecto interprofesional impulsado por la comunidad que permite que se imparta mucha educación en este lugar”, dijo Moya.A partir del mes de marzo, los coordinadores del proyecto EdTech-HPV, Martha Villaseñor, especialista en salud de la comunidad de la Ventanilla de Salud, y Marina Ramírez, alumna de Trabajo Social de UTEP, empezaron a reclutar padres de niños que son elegibles para recibir la vacuna VPH, que tienen de 11 a 17 años de edad, para participar en el proyecto del Consulado Mexicano en El Paso.Los padres interesados recibirán información acerca del VPH, de los beneficios de la vacuna y podrán ser referidos al servicio local como el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso, Texas Tech y Proyecto Vida que ofrecen la vacuna gratuitamente o a un bajo costo.Villaseñor comentó que aunque muchos padres se sienten incómodos de hablar de temas relacionados con el comportamiento sexual, la mayoría están agradecidos de tener la información.“Eso es un tabú”, explicó Villaseñor antes de hacer una presentación de VPH en el Consulado. “Algunas personas se sienten incómodos cuando hablan de las partes privadas del cuerpo y miran hacia el techo o hacia los lados”.Sin embargo, otros están muy interesados y se acercan a nosotros para hacer preguntas y quieren tener más información porque la gente le tiene miedo a los riesgos. Nos han dicho, “¿Cómo voy a exponer a mi hija o hijo si puedo hacer algo al respecto?”.La vacuna del VPH consiste en varias aplicaciones --- dos para los niños que tienen de 11 a 14 años y tres de los 15 a los 26 años --- que son administradas en un período de seis a 12 meses. De acuerdo al CDC, recibir toda la serie de vacunas podría impedir el 90 por ciento de los tipos de cáncer relacionados con el VPH.Después de la primera dosis, los padres recibirán mensajes de texto que les recordarán de darle seguimiento a las vacunas. Una vez que haya concluido la serie, los padres deberán enviar una foto del récord de vacunas a los investigadores, quienes compararán los índices de vacunación en diferentes sitios.Aunque El Paso tiene un índice de vacunación del 66 por ciento – que es el más alto en Texas y más alto que cualquier Estado, excepto Rhode Island – los varones en Texas y del resto de Estados Unidos tienen menos probabilidades que las mujeres de estar actualizados en las vacunas del VPH.“Yo creo que vamos a encontrar que la mayoría de las jovencitas ya fueron vacunadas debido a que muchas de ellas fueron vacunadas mientras cursaban el quinto grado en México”, comentó Marina Ramírez, quien obtuvo la licenciatura y la maestría en Trabajo Social en UTEP.“Aunque los muchachos tienen un alto riesgo porque también tienen que ser vacunados. Muchas personas creen que ése es un problema de mujeres. Así que, esto ayuda cambiar el enfoque, ya que “Este es un problema de todos”.El VPH es una infección que se puede prevenir con una infección y puede ser mayormente eliminada de Estados Unidos, aunque sólo se logrará si aumentan los índices de vacunación, comentó Aragonés, líder del proyecto.Uno de los objetivos que tiene la organización Personas Saludables es incrementar el índice de vacunación al 80 por ciento para las mujeres entre 13 y 15 años para el 2020.“Si logramos nuestro objetivo de vacunar al 80 por ciento de los niños, podríamos impedir más de 30 mil casos de cáncer en el futuro”, aseguró Aragonés.“El propósito de la vacuna es impedir el cáncer. Si en 10 años una mujer muere de cáncer cervical, eso no debería suceder. Está en nuestras manos el prevenir los tipos de cáncer relacionados con el VPH”.Aragonés hablará acerca de la investigación en la Conferencia del 2018 de la Coalición para la Inmunización de El Paso que se llevará a cabo en esta ciudad el 27 de abril, y en el Taller de Salud Sexual y Reproductiva y VPH para los Trabajadores de Salud de la Comunidad que se llevará a cabo el 28 de abril en el Edificio de Ciencias de Salud y Enfermería.Para conocer más acerca de EdTech-HPV, vea el video del proyecto. Le mostrará información de los expertos, activistas de salud e historias personales de personas de la comunidad, incluyendo a Karen Del Río Guzmán.

