Ofrecen acuerdo a presunto agresor de 'migra'

El tercer implicado en el ataque a balazos a un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre de 2017, escuchó el acuerdo ofrecido por el gobierno para que se declare culpable de los cargos en su contra.Sebastián Aldaz enfrenta un cargo por participar en una actividad criminal organizada y otro más por asalto agravado con un arma mortal.El fiscal James Montoya ofreció una sentencia de 25 años de cárcel ya que Aldaz es acusado de haber disparado contra el agente desde un vehículo en movimiento.Por el momento, el acuerdo no ha sido aceptado o rechazado, ya que el abogado de Aldaz estaba en otro juicio y no pudo presentarse a la audiencia.“La oferta está en la mesa, ya depende de ellos si quieren aceptarla o no”, dijo Montoya.Transcendió que la defensa busca que Aldaz se le otorgue la libertad condicional “shock”, que consiste en purgar una condena de seis meses en prisión, seguido de 10 años de libertad condicional.El juez William Moody, a cargo de la Corte del Distrito 34 del Condado de El Paso agendó la próxima de audiencia de Aldaz para el 19 de julio. En caso de no aceptar el acuerdo con la fiscalía, su está programado para el día 23 del mismo mes.En el caso también están involucrados Raúl Beltrán y Rafael Roberto Valenzuela, quienes viajaban en el mismo automóvil que Aldaz al momento de la agresión.A principios del mes pasado Beltrán se declaró culpable de conducir el vehículo utilizado para agredir al agente y fue condenado a 7 años de cárcel.Mientras que el 29 de marzo Valenzuela se declaró culpable de haber estado presente durante el ataque y fue sentenciado a 10 años de libertad condicional.El tiroteoLos hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2017 alrededor de las 5:40 de la mañana en la Carretera Interestatal 10, rumbo al Este a la altura de la salida de Eastlake.El ataque provocó el cierre de este tramo por casi seis horas, debido a que detectives de diferentes agencias se encontraban investigando la agresión al agente de Jaime López.De acuerdo con la declaración de López, él se dirigía a su trabajo a las 5:15 de la mañana, cuando notó que un vehículo en color negro con vidrios polarizados había pasado de manera sospechosa a fuera de su vivienda, por lo que llamó a la Policía de El Paso (EPPD) para reportarlo.Al salir de su casa, el agente vio que el mismo vehículo lo seguía por lo que se paró en una estación de gasolina, en la que dicho auto también se detuvo.López logró anotar parcialmente las placas del automóvil y llamó de nuevo a EPPD para decir que el mismo vehículo lo estaba siguiendo.El agente relató que intentó perderlos haciéndoles creer que tomaría una salida del freeway, pero cambió de carril abruptamente y el auto que lo seguía hizo lo mismo.Las investigaciones indican que en punto de las 5:35 de la mañana mientras López estaba en el teléfono con EPPD, el vehículo se le emparejó y le dispararon en tres ocasiones.A pesar de los tres impactos que recibió su automóvil, el agente no resultó lesionado.

