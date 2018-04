Viajar en motocicleta se ha convertido en una actividad peligrosa, ya que son más propensos a sufrir accidentes fatales, luego de que el año pasado en El Paso se registraran 286 accidentes de motociclistas, falleciendo 16 de ellos y resultando 43 con lesiones graves.Tal es el caso de un compañero del agente motorizado Ramón Galaviz, de la Oficina del Sheriff de El Paso (EPCSO), quien hace casi un mes pudo haber muerto en un accidente en Horizon.Galaviz relató que ese día, él se estaba preparándose para salir a trabajar en su motocicleta cuando uno de sus compañeros se comunicó por la frecuencia de radio para avisar que había sufrido un accidente.“Se escuchaba que (su compañero) tenía mucho dolor y yo lo único que pensaba era en ir a donde estaba para auxiliarlo”, comentó.El agente dijo que cuando llegó vio a su compañero tirado lejos de su motocicleta, después de haber sido impactado por una mujer que no lo vio al intentar dar vuelta.“La señora intentó dar vuelta pero no se dio cuenta que mi compañero estaba ahí y le pegó a pesar de que él trató de quitarse para evitar el choque”, indicó Galaviz.Explicó que tras el impacto, su compañero salió proyectado de la motocicleta y terminó en los carriles del sentido opuesto.“Gracias a Dios era Viernes Santo y no había tráfico, de haber sido un día normal, probablemente lo hubieran atropellado”, dijo.Por último, Galaviz enfatizó que si la mujer hubiera mirado dos veces antes de dar la vuelta, se habría percatado que su compañero estaba ahí, así que invitó a los automovilistas a estar alertas en busca de motociclistas.“Afortunadamente todo quedó en una fractura de tobillo de la cual se sigue recuperando, pero pudo haber sido peor”, concluyó.El Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) arrancó ayer su campaña “Mira dos veces”, con la que se busca concientizar a los automovilistas a que respeten a los motociclistas.Tan sólo en 2017 en Texas hubo un total de 8 mil 726 accidentes en moto, donde 2 mil 101 personas resultaron gravemente lesionadas y fallecieron 501.Por ello, TxDOT y diversas agencias policiacas se unieron a la campaña para inculcar a los conductores a compartir el camino con los automovilistas respetuosamente, ya que en mayo comienza la temporada de motociclismo.“Los conductores no los ven como otro vehículo, no respetan los espacios y no se toman el tiempo para ver si no hay un motociclista cuando cambian de carril sin ver y no los ven”, dijo Mónica O’Kane de TxDOT.O’Kane reiteró que los automovilistas están educados para evitar accidentes con otro vehículo, pero a las motociclistas las dejan de lado.“Nunca pensamos en los motociclistas, sólo buscamos a otros carros y no nos damos cuenta que si llegamos a chocar con una moto ellos llevan la de perder porque no tienen la misma protección que nosotros dentro del carro”, explicó.TxDOT emitió una serie de recomendaciones para que los automovilistas eviten verse involucrados en un accidente con un motociclista:• Mirar dos veces a los lados, especialmente en intersecciones.• Prender direccionales y revisar los puntos “ciegos” antes de cambiar de carril.• No pegarse mucho a una motocicleta, dar espacio como si se tratara de otro automóvil.• Obedecer los límites de velocidad.“Nadie quiere arrebatar una vida en un accidente o perder a ser querido. Las motocicletas son pequeñas y difíciles de ver, por eso es importante tomar precauciones extras y mirar dos veces”, señaló James Bass, director de TxDOT.La campaña “Mira dos veces” recorrerá otras seis ciudades del estado y concluirá el próximo 19 de mayo.