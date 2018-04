Posponen sentencia de 'narco abuela'; sufrió derrame cerebral

Una mujer de la tercera edad que junto con su hijo pertenecía a una banda de narcotraficantes que operaba en Socorro, no se pudo presentar a su audiencia de sentencia debido a que sufrió un derrame cerebral.Ofelia Marmolejo, de 69 años, originalmente enfrentaba dos cargos por conspiración para distribuir narcóticos, uso de un arma de fuego en un crimen violento o tráfico de drogas, distribución y venta de narcóticos, fabricación de narcóticos y dos más por venta de drogas cerca de una escuela.El pasado mes de febrero, la mujer llegó a un acuerdo con la fiscalía y solo se declaró culpable de encubrimiento de un delito grave y admitió que tenía conocimiento de los negocios ilícitos que su hijo Baudelio Marmolejo llevaba a cabo en su casa pero nunca lo denunció.El hombre sentenciado en abril de 2017 a 60 meses (5 años) años de prisión, tras declararse culpable por un cargo de conspiración para distribuir narcóticos.La mujer fue arrestada en julio de 2016 y desde entonces ha estado en custodia de las autoridades, aunque a petición de la defensa permanece recluida en el área del hospital debido a sus problemas de salud.Ya que desde el año pasado Steve Spurgin, abogado de la defensa señaló a la corte que la salud de su clienta se deterioró a raíz de su detención, llegando al punto de no poder caminar sola y tener un andador o una silla de ruedas.La tarde del martes cuando el juez Frank Montalvo se disponía a dictar sentencia contra Marmolejo se percató que ella no estaba presente y al preguntar por la mujer, Spurgin le comentó que había sufrido un derrame cerebral.“Ella no pudo venir a la corte porque sufrió un derrame cerebral, entregué una carta médica de último segundo, donde un doctor explica su estado de salud”, dijo el abogado.Ante la sorpresiva noticia, Montalvo pidió hablar en privado con la defensa y la fiscalía, quienes acordaron posponer la audiencia de sentencia hasta el próximo mes de junio.“No puedo sentenciarla si ella (Marmolejo) no está presente. Así que esperamos a ver cómo evoluciona su estado de salud para saber si ella pueda venir o le firma una carta a su abogado para sentenciarla sin que tenga que estar aquí”, resaltó Montalvo.Marmolejo está acusada de pertenecer a una red de narcotráfico que operaba en Socorro, San Elizario y Clint desde 2014.La mujer fue detenida luego de un operativo en 2016 donde participaron alrededor de 100 agentes de corporaciones policiacas locales y federales.El operativo dio como resultado el decomiso de 26 armas de fuego, 63 mil dólares en efectivo, un kilo de cocaína y nueve personas arrestadas incluyendo a Marmolejo.Los otros implicados en el caso son Luis Armando Baylón, Adrián García, Daniel Gallegos, Jesús Manuel García, Oralia Almánzar, Baudelio Marmolejo, Manuel Almánzar y Noel Salcido.Además de Baudelio, el juez Montalvo sentenció a otros seis, de los nueve integrantes de esta banda de narcotraficantes.Baylon fue sentenciado en abril de 2017 a 37 meses (3 años y un mes) de cárcel seguido de 5 años de libertad condicional tras declararse culpable por un cargo de posesión e intento de distribución de cocaína y otro por posesión de armas.En ese mismo mes, también fueron sentenciados Oralia y Manuel Almánzar por un cargo de conspiración para distribuir narcóticos respectivamente.Ella fue condenada a 3 años de libertad condicional, mientras que al presunto cabecilla del grupo se le sentenció a 46 meses (3 años y 10 meses) de cárcel y a cuatro años de libertad condicional.Dos meses después, en junio de 2017 García fue condenado a 37 meses (3 años y un mes) de prisión, además de 3 años de libertad condicional por un cargo de conspiración para distribuir narcóticos.En agosto de ese mismo año, Gallegos fue sentenciado a 60 meses de cárcel y cuatro años de libertad condicional, luego de que se declara culpable por un cargo de conspiración para distribuir narcóticos.Por último en febrero de 2018 Adrián García fue sentenciado a 72 meses (6 años) de cárcel por un cargo de conspiración para distribuir narcóticos.

