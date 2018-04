Un autobús escolar del Distrito Independiente Escolar de Clint, se vio involucrado en un accidente vial en el Gateway East a la altura de la salida de Horizon. Se trata del segundo choque a un camión de escuela en el Condado en dos días.La portavoz del Distrito de Clint, Laura Cade, confirmó a El Diario de El Paso que el camión transportaba a 42 estudiantes de la primaria CT Welch, a 3 adultos y al conductor se vio involucrado en un accidente vial.Los niños y sus maestros regresaban de una excursión escolar cuando ocurrió el hecho alrededor de la 1 de la tarde de este miércoles.Autoridades informaron que aunque no se presentaron heridos, se trasladó a los estudiantes a recibir atención médica, como medida precautoria.Clint ISD confirmó que se les envió una notificación oficial a los padres de los estudiantes. No se proporcionaron más detalles del accidente.La mañana del martes, un camión escolar del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) se vio involucrado en un accidente vial dejando como saldo varios alumnos lesionados.El accidente se registró alrededor de las 8:30 am en la autopista US54 a la altura de la salida de la avenida Montana, cuando los alumnos se dirigían a la Chapin High School.Gustavo Reveles, vocero de EPISD, comentó que 14 alumnos iban a bordo del camión al momento del accidente, cuando el conductor de un tráiler perdió el control de la pesada unidad e impactó el autobús en un costado.Nueve personas tuvieron que ser llevadas al hospital, entre ellas cuatro estudiantes, quienes de acuerdo con Reveles presentaban lesiones menores que no ponían en riesgo sus vidas y fueron dados de alta ese mismo día.

