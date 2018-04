El Distrito Independiente Escolar de El Paso (EPISD) informó que alrededor de 1 mil 300 estudiantes no se inscribirán en sus planteles para el ciclo escolar 2018-2019. La proliferación de escuelas ‘sin niños’ en zonas céntricas tendrá un impacto millonario en las finanzas de la institución.Trent Hatch, presidente de la mesa directiva de El Paso ISD, comentó que es preocupante que exista esta tendencia, en donde año con año, el distrito pierde estudiantes y, por ende, cada vez más fondos estatales y federales.“Es un impacto grande porque perdemos ese dinero para educar a los estudiantes y dar aumentos significativos y es algo que tenemos que tomar muy en serio este año”, expresó.La directiva sostuvo su taller financiero anual, en el que revisaron diversos puntos, incluyendo costos de programas académicos, salarios y aumentos de empleados, así como una comparativa entre ingresos y egresos a futuro.La pérdida para el próximo ciclo escolar fue estimada en poco más de 7 millones de dólares, dijo Hatch.Gustavo Reveles, vocero de El Paso ISD, expresó que el declive de inscripciones se debe principalmente a la demografía del distrito.“Por la edad de la población del distrito, cada vez hay menos estudiantes que entran al pre-kínder, en comparación al número de estudiantes que se gradúan de preparatoria”, dijo Reveles.Hatch manifestó que la tendencia año tras año de perder estudiantes, se ha presentado por varias razones, entre las que comparte la opinión del vocero.“No es tanto de que EPISD no sea un distrito fuerte, lo que pasa es que las familias se mudan a otros lados de la ciudad fuera de las áreas de EPISD. Tenemos familias que tienen hijos que en los últimos 10 años se han graduado de preparatoria y esas familias ya sin hijos pequeños se han quedado en estas casas”, comentó Hatch.El líder educativo informó que se encuentran dialogando con la Ciudad de El Paso con la finalidad de sugerir la construcción de nuevas zonas residenciales en áreas de EPISD.Lugares en donde se puedan ofrecer unidades habitacionales con precios razonables y que las familias puedan quedarse en áreas de EPISD, de acuerdo con Hatch.{DESCANSO}Revisarán escuelas ‘sin niños’Otros de los puntos importantes que Hatch destacó, es la situación de aquellas escuelas que pertenecen a EPISD, pero que operan al 75 por ciento de su capacidad.“Si una escuela está en población estudiantil por debajo del cien por ciento, no funciona, ya que cuesta mucho que siga operando. Debemos revisar las tendencias de la zona”, dijo Hatch.Agregó que se tendrían que revisar cuestiones a futuro, como qué tan alto puede llegar la inscripción de estudiantes en la zona a un determinado tiempo y si en realidad habrá estudiantes nuevos año con año.EPISD se encuentra en la transición de consolidar un total de nueve escuelas dentro de su circunscripción, de acuerdo con Hatch, sería necesario en un futuro proponer la consolidación de unas cuantas más.“Sí consideramos consolidar más escuelas ya que en cinco años el distrito tendrá un problema más difícil”, comentó.Esta tendencia de perder estudiantes va a seguir si no tomamos un paso hoy, tendremos complicaciones más graves. Debemos tomar acción en vez de invertir en edificios nuevos, la consolidación de más escuelas sí es opción, detalló Hatch.Ejemplificó limitaciones a posibles aumentos a maestros y personal, estanques financieros, entre otros.

