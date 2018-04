Austin— Un programa popular de asistencia legal para inmigrantes detenidos por autoridades federales no será cerrado después de todo.El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció a principios de este mes que el Departamento de Justicia terminaría el Programa de Orientación Legal el 30 de abril mientras evaluaba su rentabilidad. El miércoles, le dijo a un panel del Congreso que el departamento mantendría intacto el programa, que ayuda a inmigrantes en al menos una docena de centros de detención de Texas, a petición del Congreso, dejando en claro que aún planeaba realizar una auditoría.“Tengo muchas ganas de evaluar los resultados”, dijo Sessions al subcomité de Asignaciones del Senado que financia al Departamento de Justicia, según CNN, y señaló que informaría al panel de las conclusiones.Lanzado en 2003, el programa de orientación, supervisado por el Vera Institute of Justice, con sede en Nueva York, ayuda a los detenidos a navegar por un complejo sistema de inmigración y garantizarles servicios legales gratuitos (pro bono). También lleva a cabo campañas regularmente para los inmigrantes que enfrentan una posible deportación, con el objetivo de informarles sobre sus derechos legales.Esas campañas llegan a más de 30 mil detenidos dispersos en una docena de los muchos centros de detención de inmigrantes del estado, según datos del Houston Immigration Legal Services Collaborative.Kate Vickery, directora ejecutiva de la organización de servicios legales, dijo que el cambio de planes es una buena noticia, pero también que el programa no necesariamente se salva de ser recortado.“Si bien es una noticia maravillosa, nos preocupa que enfrentaremos la misma situación en el futuro si la auditoría del Departamento de Justicia no respalda la continuación del programa”, dijo en un comunicado.“Como comunidad, debemos reconocer la importancia de apoyar los programas que brindan el debido proceso y la información para los inmigrantes que enfrentan la expulsión”,agregó.Jackie Watson, una abogada de inmigración con sede en Austin, dijo que cuando se detuvo el programa, incluso los jueces de inmigración más conservadores alabaron su efectividad.Aunque el programa no brindó a todos los detenidos un abogado pro bono, dijo que ofrecía otra ayuda, como apoyo con el papeleo o las traducciones, junto con talleres básicos sobre cómo funcionan los tribunales de inmigración.Mientras los jueces finalmente deciden regresar a alguien a su país de origen, al menos “saben que le han dado a esa persona una mejor oportunidad” con tal programa, dijo Watson.

