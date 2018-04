A casi una semana del accidente que le costó la vida a un niño de 11 años, quien fue atropellado en la autopista Loop 375, el conductor asegura que el menor ya había cruzado pero repentinamente volvió a atravesarse.El accidente ocurrió el pasado 20 de abril, a las 10:27 de la mañana, cuando Jesús Díaz, de 61 años, conducía rumbo al Oeste a bordo de una camioneta pick up Ford F150 color azul y atropelló a Jonathan Alexander Benko.Benko cursaba el sexto año, en Parkland Middle School, ubicada en el 6045 Nova Way, en el Noreste de la ciudad.Según el reporte de la Unidad de Tráfico de la Policía de El Paso (EPPD), Díaz aseguró a los investigadores del accidente, que él vio al grupo de estudiantes parados en el acotamiento.Aparentemente al ver a los peatones, Díaz bajó la velocidad pero ellos mismos le hacían señas que podía continuar su camino.Conforme la camioneta se fue acercando al grupo de estudiantes, éstos se atravesaron corriendo por lo que el conductor frenó y volanteó hacia el lado contrario de donde estaban los niños.El hombre indicó que aunque la mayoría del grupo logró llegar al otro lado, Benko se quedó parado a medio camino e intentó regresar al acotamiento pero fue impactado por la camioneta a pesar de que el conductor trató de esquivarlo.Díaz y otros automovilistas que pasaban por el área, entre ellos un doctor de apellido Saldívar, se detuvieron a brindarle los primeros auxilios a Benko.El menor fue trasladado de emergencia en una ambulancia al Centro Medico Universitario, donde murió a consecuencia de sus heridas a las 11:30 de la mañana.Robert Gómez, vocero de EPPD, comentó que Díaz no enfrentará cargos por la muerte de Benko, debido a que el menor no tenía por qué estar en la autopista.“Los peatones nunca deben cruzar por en medio de la autopista, para los conductores es difícil frenar o cambiar de carril por la velocidad (60 millas por hora) que llevan los automóviles”, explicó.El vocero resaltó que es ilegal que las personas crucen por las vías rápidas, ya que es peligroso y existen lugares designados para atravesar las calles.Xavier de La Torre, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD), dijo que el Benko era parte de un grupo de entre 12 y 15 estudiantes, quienes salieron de plantel aprovechado el día nacional de huelga escolar.“El 20 de abril es día en Estados Unidos que los estudiantes usan para protestar. Este grupo aprovechó la fecha para salir de la escuela e irse a un parque y cuando venían de regreso ocurrió la tragedia”, comentó De La Torre.El superintendente explicó que la escuela tenía prevista la huelga de los alumnos, por lo que se les había dado permiso de manifestarse en el campo de futbol para poder vigilarlos.“Habíamos hablado con los estudiantes, les dijimos que si querían unirse a la huelga podían hacerlo pero dentro de la escuela porque era difícil para nosotros protegerlos afuera de las instalaciones”, señaló.Decenas de personas expresaron su sentir en redes sociales y responsabilizaron al distrito por la muerte de Benko.“Cómo dejas que niños se salgan se salgan de clase, por la razón que sea, no es aceptable para ninguna escuela”, comentó Bren en la cuenta de twitter de YISD.Otros, como Terry Ray, mencionaron que si alguien tiene que ir a la cárcel tendría que ser personal del distrito.“Si no hubieran dejado que esa huelga pasara, el niño seguiría vivo. Ysleta ISD falló”, expresó.Por último personas como Mike Spade comentaron que esperan que los padres de Benko demanden al distrito por la muerte de su hijo.

