Ganan dreamers batalla a Trump

Un juez federal de Washington decidió revocar el fin del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), lo que se traduce en un triunfo para los ‘dreamers’ contra los designios del presidente Trump.John Bates, de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (D.C.), ordenó a la administración federal continuar con el programa y aceptar nuevos solicitantes que hagan su trámite por primera vez.Agregó que la decisión de eliminar el programa a partir de marzo “fue arbitraria y caprichosa porque el Departamento (DHS) no explicó adecuadamente por qué el programa era ilegal”.“Es prácticamente inexplicable”, dictaminó el juez Bates, quien otorgó a la administración federal un plazo de 90 días para proporcionar una razón más sólida para finalizar el programa, antes de que su decisión entre en vigencia.“La decisión es otro respiro para miles de jóvenes indocumentados”, dijo Roberto Valadez, graduado de UTEP y beneficiario de DACA.“Si el Gobierno no presenta una mejor explicación dentro de los 90 días, la orden de la administración de rescindir DACA se anulará y DHS debe aceptar y procesar nuevas solicitudes de renovación de DACA”, dijo el juez Bates.Para Valadez, la decisión de las cortes demuestra que la rescisión de DACA fue basada en una perspectiva racista y no porque haya sido inconstitucional.“Esta es la tercera Corte federal que toma el lado de los ‘dreamers’”, sostuvo Valadez.La abogada Jeanne Morales, especialista en migración, dijo que la decisión dictada por el juez Bates no debe de tomarse como una victoria definitiva para los ‘dreamers’.“Aunque hay un período de 90 días para que la administración Trump responda, aquellos que podrían beneficiarse de esto deberían buscar ayuda inmediatamente para estar preparados si la decisión del juez entra en vigencia”, dijo la jurista.“El juez en cuestión tiene una buena reputación, fue nombrado por George W. Bush, y anteriormente fue juez de un tribunal de FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, o Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera). Sus fallos parecen ser equilibrados, y puede ser difícil para la administración Trump responder a la orden judicial de manera efectiva”, sostuvo Morales.

