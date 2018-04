Washington – La Corte Suprema parecía dividida el martes sobre la apelación de Texas para preservar los distritos electorales y legislativos que un tribunal inferior desestimó tras calificarlos de ser racialmente discriminatorios.Los jueces escucharon argumentos en la última ronda de acción judicial sobre los distritos electorales de Texas que comenzó en 2011.En duda están dos distritos electorales y distritos estatales en cuatro condados, y lo que los demandantes aseguran que son esfuerzos de los republicanos de Texas, que controlan el gobierno estatal, para restringir la influencia política de una creciente población hispana y afroamericana.Los jueces liberales parecían favorables a los votantes de las minorías y los grupos de derechos civiles que demandaron por el tema de los distritos. Los conservadores de la corte parecieron inclinarse hacia el estado, que también cuenta con el apoyo de la administración Trump. El juez Anthony Kennedy no dijo nada que indiqué dónde caería su voto potencialmente decisivo.Los jueces el año pasado mantuvieron en su lugar a los distritos cuestionados, incluso después del fallo del tribunal inferior. Texas celebró elecciones primarias en esos distritos en marzo.Max Renea, Hicks, un abogado de los demandantes le dijo a los jueces el martes que incluso si su lado gana en el tribunal superior, es poco probable que se utilicen nuevos distritos antes de las elecciones de 2020, el último ciclo de votación antes del próximo censo.El caso es la tercera gran disputa de este término que se centra en la redistribución de distritos, el trazado de mapas electorales siguiendo el censo de una década. Los otros casos del tribunal superior, de Maryland y Wisconsin, se centran en la definición de distritos políticos para obtener ventajas partidarias.La situación de Texas es inusual. Según el censo de 2010, Texas recibió cuatro distritos electorales nuevos, atribuibles principalmente al aumento de población hispana.Después de que se descubrió que los mapas electorales originales del estado eran probablemente inconstitucionales, un tribunal federal de tres jueces estableció planes de distritación interinos que se utilizaron en las elecciones de 2012.En 2013, los republicanos se apresuraron a adoptar permanentemente esos mapas para usarlos durante el resto de la década.Pero los oponentes criticaron los mapas adoptados como una solución rápida que no exoneraba a todos los distritos del uso inadmisible de la raza.En 2017, los mismos jueces que aprobaron los mapas provisionales en 2012 estuvieron de acuerdo con los demandantes que los mapas fueron producto de discriminación intencional.Scott Keller, el procurador general de Texas que instó al tribunal a revertir el fallo de 2017, dijo que es injusto castigar al estado por la adopción de distritos que los jueces federales mismos habían acordado podrían usar. "Esta no fue la legislatura que trató de obtener una ventaja rápida a costa de nadie", dijo Keller.El abogado del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler, respaldó a Keller. Kneedler dijo que Texas debería ser elogiada por tratar de poner fin al litigio "para que el estado pueda seguir adelante".El presidente del Tribunal Supremo John Roberts sugirió que era un enfoque razonable. Si un estado buscara una salida a una demanda con distritos que resistirían el escrutinio judicial, "¿no tomaría usted un plan que el tribunal de distrito redactó?"Hicks dijo que los republicanos de Texas actuaron porque estaban contentos con los resultados de las elecciones de 2012. "Lo que tenía la intención de hacer de hecho había sucedido", dijo Hicks.Los jueces liberales también pasaron mucho tiempo discutiendo si el tribunal había intervenido en el caso demasiado pronto. Eso podría permitirle a la corte evitar algunos de los temas potencialmente difíciles sobre la discriminación racial.

