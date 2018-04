En reconocimiento a los científicos tras bambalinas, cuyo trabajo es indispensable para la determinación y tratamiento de enfermedades, el Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso celebra la Semana Nacional de Profesionales de Laboratorios Médicos.Estos expertos hacen análisis de enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis e influenza. También estudian el ambiente para determinar contaminación en el agua y la lactosa, además de analizar a animales que puedan padecer rabia.“Durante esta semana reconocemos el trabajo de nuestros técnicos, que incluye nuestros radiólogos, microbiólogos, científicos clínicos, entre otros. No solemos ser la cara representativa de los equipos médicos: hicimos esta semana para celebrar el arduo trabajo que realizamos para nuestros pacientes”, dijo Darleen Tarango, administradora del laboratorio.Precisó que son parte del Equipo de Respuesta que opera junto con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y brindan apoyo al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para determinar amenazas bioquímicas. (Luis Hernández)“Un ejemplo sería cuando nos traen sustancias desconocidas, como polvos blancos, nosotros determinamos si representan un peligro”, dijo Tarango.La administradora explicó que en la región de El Paso no se han presentado este tipo de amenazas.Durante esta semana, el laboratorio y sus técnicos invitan a la comunidad interesada, estudiantes de medicina y demás especialistas de la salud a que conozcan las instalaciones mediante un ‘Open House’.Durante la visita programada para ayer martes 24, estudiantes de la escuela Silva Health Magnet tuvieron la oportunidad de platicar con los técnicos y conocer detalles de cada una de sus especialidades y conocer el equipamiento médico especializado.“Se me hizo muy interesante y pude ver qué tan grande es el papel que juegan los laboratoristas en la medicina, ellos les dan las herramientas a los doctores para que realicen un diagnóstico. Me interesa trabajar en un laboratorio y especializarme en el estudio de las pruebas sanguíneas”, explicó Claire Refaei, estudiante de Silva.Su maestra, Guadalupe Tapia, quien trabajó como química-bióloga por 25 años y lleva 15 como maestra, avala la importancia de conocer las diferentes especialidades.“Hemos visto un incremento en el número de estudiantes de medicina, este año vamos a tener 650 estudiantes en Silva, para el año que entra queremos un incremento hasta 800”, dijo Tapia y comentó que sus estudiantes ya saben las terminologías y están encaminados hacia estas carreras.Miguel Esteban Martínez, científico principal del laboratorio de DPH, está contento porque esta semana les da un poco más de exposición como profesionales, y cómo encajan dentro del rompecabezas de la asistencia médica.Mucho de nuestro trabajo no se ve, es importante pero casi no es visible. Un hospital no funcionaría sin el trabajo de los técnicos. Yo busco hacer una diferencia con mi trabajo, ya que nuestros pacientes dependen de los resultados que generamos y esta semana nos ayuda a sentirnos apreciados”, concluyó.

