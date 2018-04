Huntsville, Tx.— Helado y rebanadas de un pastel de cumpleaños con el tema de Hannah Montana se estaban sirviendo en una fiesta de una niña de 9 años de edad al exterior de un departamento de Fort Worth cuando un hombre vestido de negro salió de un automóvil, agarró un rifle semiautomático con mira láser de la cajuela del auto y abrió fuego.Alrededor de 20 personas (más de una docena de ellas) se apresuraron a ingresar al interior del hogar. Seis fueron baleados. Dos de ellos fueron asesinados: Annette Stevenson, de 48 años, y su nieta de 5 años, Queshawn Stevenson.Un ex miembro de una pandilla callejera de Fort Worth, Erick Daniel Dávila, de 31 años, está programado para ser ejecutado hoy miércoles por los asesinatos ocurridos hace 10 años.Sería el quinto preso ejecutado en Texas este año y el noveno a nivel nacional.Los abogados de Dávila pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga la inyección letal, argumentando que era impropio que el juez de juicio de Dávila, Sharen Wilson, ahora el fiscal del distrito de Tarrant, solicite una fecha de ejecución. También cuestionaron la función de un abogado que trabaja con Wilson en los casos de apelaciones capitales que anteriormente representó a Dávila en una apelación anterior.“Claramente impacta la conciencia y ofende la noción básica del juego limpio”, dijo por escrito el abogado Seth Kretzer a los jueces.La apelación también sostiene que los fiscales ocultaron información de que Dávila estaba drogado en el momento de los disparos. Sus abogados argumentaron que podría haber influido en los miembros del jurado para decidir sobre una pena menor, y cuestionaron si la forma en que los jurados de Texas deciden la pena de muerte es constitucionalmente adecuada.Los abogados estatales dijeron que Wilson nunca representó a Dávila y que la ley estatal y los fallos judiciales permiten que su oficina represente los intereses del estado en el caso. Los fiscales también argumentaron que Wilson prohíbe a los fiscales asistentes participar en casos en los que fueron abogados defensores y que los tribunales han confirmado el procedimiento de sentencia capital del estado.También dijeron que la evidencia mostraba que los abogados en el juicio de Dávila recibieron notas de los investigadores de la Policía. Katherine Hayes, una asistente del fiscal general de Texas, le dijo a la Corte Suprema que las pruebas no mostraban que Dávila estuviera drogado en ese momento y que el tiroteo “fue el resultado de una acción intencional deliberada”.Los abogados de la defensa en el juicio de Dávila intentaron demostrar que no tenía la intención de matar a varias personas, un criterio para el cargo de asesinato capital. Argumentan que sólo tenía la intención de matar a Jerry Stevenson, cuya hija y madre fueron asesinadas a tiros. Las autoridades dijeron que Jerry Stevenson pertenecía a una pandilla rival, lo cual él negó, pero cuyos miembros culparon a Dávila por dispararle en 2005.La hermana de Queshawn Stevenson, que entonces tenía 11 años, testificó que vio a un hombre el 6 de abril de 2008, dentro del automóvil oscuro con un arma con “un punto rojo” que apuntó hacia la residencia de su familia. Luego lo vio de pie en la vivienda al lado disparando al porche mientras gritaban personas “apiladas una encima de la otra”, tratando de atravesar la puerta de entrada y buscando seguridad dentro.Dávila fue atrapado al día siguiente después de una breve persecución policial. Le dijo a la Policía en una de varias declaraciones que lo que quería hacer era “dispararles”, de acuerdo con los documentos judiciales.Dávila estuvo anteriormente en prisión por un robo en el condado de Tarrant en 2004 y fue liberado después de aproximadamente un año.Conocido en las calles como “Truman” y con un tatuaje de “Truman Street Bloods” en el pecho, Dávila fue acusado pero no fue juzgado por otro tiroteo falta días antes de los asesinatos de la fiesta de cumpleaños. Mientras esperaba su juicio por asesinato capital, evidencias muestran que atacó a los carceleros y trabajadores de mantenimiento del Condado de Tarrant durante un intento de fuga.La madre de Dávila testificó que su hijo fue el resultado de haber sido violado a los 13 años por un amigo de su padre alcohólico. En el momento del juicio, un testimonio demostró que el padre de Dávila estaba en prisión por una condena por asesinato.Los cargos contra el conductor que realizó la huida, Garfield Thompson II, fueron retirados después de que se declaró culpable de otros casos no relacionados. Está cumpliendo 20 años de prisión.

