'Provocan' 530 sonrisas

Gracias al apoyo de una fundación local, los estudiantes desde pre-kínder hasta quinto grado de la escuela Robert R. Rojas, recibieron un par de tenis nuevos.La primaria, perteneciente al Distrito Independiente Escolar de Socorro (SISD), se ubica en una de las zonas rurales del distrito.Este año, la Fundación Braden About, escogió a los estudiantes de esta escuela como los receptores de 530 pares de tenis nuevos de la popular marca ‘Nike’.Cada ciclo, una primaria es seleccionada para recibir el apoyo que consiste en que cada estudiante se lleva un par de tenis nuevos a través del programa ‘Earn It’.Esta es la primera vez que estudiantes de Socorro ISD entran como receptores de dicho programa.“Necesitamos entender que hay necesidad en todo el Condado de El Paso. El año pasado fuimos a Santa Teresa, en las afueras de El Paso; hemos estado en EPISD y en YISD, y ahora en Socorro, en donde también existe tanta necesidad”, comentó Gary Aboud, director ejecutivo de la Fundación Braden Aboud.Aboud estimó que el costo total de este año fue de cerca de 20 mil dólares, dinero que proviene por parte de los cientos de donadores que conforman la fundación, en donde se incluye a su creador.Desde las ocho de la mañana del martes, los estudiantes salieron a la explanada principal de su escuela para iniciar con las festividades.Desde bailes, presentaciones, hasta porras, contagiaron a los voluntarios quienes no desaprovecharon para bailar con los estudiantes y después auxiliarlos a ponerse sus nuevos pares de zapatos.En la ceremonia, se contó con la asistencia de José Espinoza, superintendente de Socorro ISD; Elia García, alcaldesa de la ciudad de Socorro, así como con directivos educativos y regidores.La Fundación ‘Braden Aboud Memorial’ –en honor al hijo fallecido de Gary Aboud–, se ha dedicado al desarrollo educativo de los estudiantes en El Paso y ha operado desde el 2007.Braden Aboud, falleció a la edad de 14 años, debido a un accidente mientras esquiaba en Ski Apache en Ruidoso, Nuevo México.De acuerdo con información del sito web, se han devuelto más de un millón de dólares a través de donaciones tanto monetarias, como en especie, en todo El Paso desde el 2007.Aboud compartió con El Diario de El Paso que la idea de regalar tenis nuevos surgió después de que su hijo comentó en alguna ocasión que sería muy bonito si todos los niños de su escuela tuvieran los mismos zapatos.“Branden estuvo en una secundaria en donde van niños de muy bajos recursos pero también los niños más ricos de El Paso. Fue cuando él comentó una vez con su mamá que así como usan uniforme, estaría bien que los zapatos fueran iguales para que no hubiera diferencias, en quién sí tiene dinero o quién no”, explicó Aboud.Melissa Smith, subdirectora de la primaria Robert R. Rojas, comentó que por medio de una aplicación que fue llenada a principios de este año, los directivos de la escuela, dieron a conocer la historia y la necesidad que afrontan los niños en esta zona.“Les explicamos nuestra enorme necesidad, y ahora estamos muy contentos de que los niños reciban sus tenis, probablemente sean los únicos pares de tenis nuevos que muchos de los niños reciban durante todo el año”, dijo Smith.Añadió que la mayoría de los niños son de bajos recursos, por lo que la entrega de estos zapatos es un gran alivio para la familia de los estudiantes.Agradecemos mucho a la fundación, a los señores Aboud por su incesable trabajo en la comunidad de El Paso, concluyó Smith.

