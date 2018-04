'Agonizan' periódicos estudiantiles

Estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) se unen a la cruzada para salvar el periodismo estudiantil, debido a que a nivel nacional el número de publicaciones y noticieros estudiantiles ha decaído por falta de recursos financieros.Cada vez son más las publicaciones estudiantiles –tradicionalmente incubadoras de nuevos profesionales del periodismo– que se quedan sin recursos para realizar su labor informativa.Tal es el caso de ‘The Daily Campus’, de Dallas, que perderá su financiamiento autónomo y requerirá apoyo económico de la Universidad Metodista del Sur.Ante este panorama, ‘The Independent Florida Alligator’ de la Universidad de Florida, creo la iniciativa de reconocer este miércoles, 25 de abril como el “Día de Salvar el Periodismo Estudiantil”.Periodistas de ‘The Prospector’, órgano informativo de UTEP, enviaron una carta de apoyo a publicaciones que están pasando por tiempos difíciles.“Cuando escuchamos lo que había pasado con ese periódico sí nos preocupó. No solo somos estudiantes, somos periodistas y cubrimos las mismas notas que los demás medios y el periódico estudiantil nos ofrece estas oportunidades”, dijo René Delgadillo, editor de multimedia del Prospector.En su carta, advierten las problemáticas que enfrentan los medios escolares a lo largo del país. El Prospector, con más de 100 años, ha mantenido su autonomía editorial gracias a sus ingresos publicitarios.No obstante, el periódico de UTEP experimenta fuertes costos de producción y suspenderá su edición impresa durante el verano –aunque mantendrá el formato digital– para reanudarla en el semestre de otoño.“Estos jóvenes periodistas tienden a ser de las voces más independientes dentro de sus escuelas y desafortunadamente muchos administradores universitarios sienten que la prensa estudiantil son una maquina personal de relaciones públicas”, dijo Rebecca Baker, presidenta nacional de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ).Explicó que para mantener esta libertad editorial, las publicaciones estudiantiles deben de tener un porcentaje mayoritario de financiamiento que provenga de fuentes independientes, tales como la publicidad, suscripciones o fundaciones.“Si una publicación estudiantil puede distanciarse financieramente de la universidad tiene más libertad, pero esto es muy difícil”, detalló.Este miércoles 25 de abril, estudiantes de periodismo a lo largo del país hablarán de la importancia de estas instituciones para su formación, así como la importancia de mantener su autonomía.Mediante la campaña a través de las redes sociales #SaveStudentNewsrooms, se invita a los estudiantes de periodismo digital, impreso, televisivo y de radio a que compartan sus historias favoritas.Claudia Viridiana Flores Ramírez, periodista y editora de Entretenimiento del Prospector, aboga a favor de la independencia de los periódicos escolares ya que no solo sirven como entrenamiento para futuras carreras, pero en si fungen como perspectivas que no están atadas a ninguna agenda.“Esta es una oportunidad que te abre muchas puertas, sobre todo porque aquí todos somos aspirantes y vamos hacia la misma meta. Este es un lugar que nos permite informar a la sociedad sobre los sucesos que están pasando a su alrededor”, comentó.

