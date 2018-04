Anticipan crisis vial en El Paso

El Paso– Una advertencia vial fue lanzada a los guiadores que circulan por El Paso: desde finales del mes de abril y durante mayo habrá numerosas construcciones, reparaciones y obras de mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad.Ante este panorama, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) anticipa a los viajeros que planeen sus trayectos.Entre los proyectos más notables se perfilan los cierres en el área de la I-10 de Sunland Park en donde habrá reducciones de carriles y cierres múltiples durante algunos fines de semana para continuar el progreso del proyecto GO 10.El próximo fin de semana arrancan los trabajos intensivos. Habrá un cierre de 27 horas en Sunland Park Drive, desde Mesa Hills Drive hasta Doniphan Drive en ambas direcciones, junto con todas las rampas en Sunland Park.Se contempla que los trabajos se realicen del domingo 29 de abril a las 3 de la mañana hasta el lunes 30 de abril a las 6 de la mañana.El cierre temporal es necesario como un trabajo previo a la demolición de un puente a principios de mayo. Así que es el preludio para cierres más extendidos a lo largo de tres fines de semana.“Para que podamos terminar el proyecto GO 10 tenemos que quitar el antiguo puente y conector directo de Sunland Park”, dijo Bob Bielek, ingeniero de distrito de TxDOT.“Lo que pasará es que vamos a demoler el puente y cambiaremos todo el tráfico a uno de los nuevos puentes temporalmente”, agregó el funcionario.El primer cierre extendido de 57 horas el próximo mes comenzará desde el viernes, 4 de mayo a las 9 de la noche hasta lunes, 7 de mayo a las 6 de la mañana. Durante este tiempo habrá señalamientos para alertar a los conductores del desvío.“Al demoler el puente vamos a poder colocar grúas, y en cuanto a conector directo sólo tenemos que remover las vigas de acero, las cuales vamos a cortar en secciones de 30 pies durante la segunda semana”, agregó.La segunda semana de 57 horas intensivas será del viernes 11 de mayo de 9 de la noche a lunes, 14 de mayo a las 6 de la mañana. La calle de Sunland Park a la altura del I-10, así como Sunland Park Drive en el tramo desde Mesa Hills a Paisano, estarán cerradas.“Finalmente, la tercer semana es de reserva, la razón es porque aquí en El Paso dependemos del clima, y para mover estas vigas en medio de los dos puentes nuevos requiere de tiempo y que el viento no esté tan fuerte. La tercera semana es por si no podemos finalizar la obra durante la segunda semana”, añadió el ingeniero.La tercera semana de cierre de 57 horas será el viernes, 18 de mayo a partir de las 9 de la noche hasta el lunes, 21 de mayo a las 6 de la mañana en caso necesario.Bielek explicó que el propósito de realizar esta obra durante el verano es porque se anticipa menos tráfico antes de que inicie el periodo vacacional. El objetivo del departamento es completar lo más que se pueda del proyecto para antes del Día de Acción de Gracias y las festividades decembrinas.“Lo que queremos hacer es entrar en la zona, realizar todo lo que tengamos que hacer y salir antes de que empiece la época de ventas navideñas. Nuestra fecha potencial para tener todo de vuelta en operación es antes de Black Friday (viernes, noviembre 23)”, concluyó.Entre el lunes 23 y el viernes 27 de abril, de 9 de la mañana a 3 del a tarde, equipos de reparaciones de TxDOT realizarán cierres en las rampas de salida del I-10 en ambos rumbos en las calles: Paisano, Trowbridge, Chelsea, Reynolds, Copia, Piedras y Cotton.Se dará mantenimiento también a la rampa de ingreso rumbo norte de la US 54 hacia el Spur 601. Un cierre de carril derecho en Gateway Boulevard North entre Rivera Street y Alameda Avenue se incluirá. Otro cierre será el del carril izquierdo en la rampa B (US 54 norte a Gateway norte) en dirección norte entre Yandell y Ramp C (US 54 norte a I-10 oeste).Se espera otro cierre del carril derecho en US 54 en dirección norte entre Paisano Drive y Alameda Avenue. Para conocer la lista completa de vías afectadas visite el sitio web de www.txdot.gov. (Luis Hernández/El Diario de El Paso)