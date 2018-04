Yokosuka— Oriundo de El Paso, Texas, y alumno graduado de Galveston High School en el 2009, sirve a bordo del barco portamisiles USS Curtis Wilbur.El suboficial de segunda clase, Ricardo Núñez, es un especialista de operaciones a bordo del barco portamisiles de clase Arleigh Burke, que opera en Yokosuka, Japón. El barco rutinariamente es enviado para proteger a los aliados, reforzar los enlaces entre países, y estar listo para responder cuando un desastre natural llegase a ocurrir en la región.Un especialista de operaciones de la Marina es responsable del funcionamiento de las comunicaciones, el radar, y el equipo de navegación que rastrea a otros barcos, aviones y misiles enemigos y comunica información táctica a supervisores y a otros operadores.Núñez se siente orgulloso de servir en el Pacífico y recuerda con cariño su vida en El Paso.“Aprendí una fuerte ética laboral de mi padre”, dijo Núñez. “Traje eso conmigo a la Marina, donde se espera que haga un buen trabajo”.Momentos como ese hacen que valga la pena servir alrededor del mundo y estar listo en todo momento para defender los intereses de Estados Unidos. Con más del 50 por ciento del tonelaje marítimo del mundo y una tercera parte del petróleo crudo del mundo pasando por la región, Estados Unidos tiene históricos y duraderos intereses en esta parte del mundo. La presencia de la Marina en Yokosuka es parte de ese longevo compromiso, según explican oficiales de la Marina.“Es más gratificante estar involucrado en lo que estamos haciendo aquí en Japón”, dijo Núñez.“Siento que tengo un propósito en la vida”, añade.Los portamisiles son embarcaciones de guerra que ofrecen capacidades ofensivas y defensivas para una multiplicidad de misiones. Tienen una longitud de 510 pies (155.4 metros) y van armados con misiles Tomahawk y misiles Cruise para ataques terrestres, misiles Esténdar-3 y variantes más nuevas de misiles SM, sistemas de artillería avanzada y sistemas de artillería a corta distancia. Los portamisiles son enviados a todo el mundo y pueden operar de manera independiente o como parte de grupos de portaviones de ataque, grupos de acción superficial, o grupos anfibios listos para entrar en acción. Su presencia ayuda a la Marina a controlar los océanos. El control de los océanos es la precondición para todo lo demás que hace la Marina, la cual no podría proyectar poder, asegurar los territorios comunes globales, disuadir la agresión, o proteger a los aliados sin la habilidad para controlar los mares cuando sea y donde sea que se desee.El Curtis Wilbur tiene capacidad antiaérea y está armado con misiles de largo alcance que son utilizados para defensa aérea y responder a ataques que representen una amenaza para las fuerzas aliadas impuesta por aeronaves tripuladas, y misiles anti-buques, terrestres, tácticos y balísticos.Como miembro de uno de los navíos más confiables de la Marina de Estados Unidos, Núñez y otros marinos saben que ellos forman parte de un legado que durará por siempre, ya que la Marina seguirá cubriendo las necesidades de la nación.“La Marina me ha dado la motivación para imponerme y lograr mis metas”, dijo Núñez. “No es sólo una carrera para mí, es una forma de vida que constantemente me insta a crecer como persona”.La Séptima Flota, que está celebrando su 75º aniversario en el 2018, se expande sobre más de 124 millones de kilómetros cuadrados, abarcando desde la línea internacional de cambio de fecha hasta la frontera entre India y Pakistán, y desde las Islas Kuriles en el Norte hasta la Antártica, en el Sur. El área de operaciones de la Séptima Flota engloba a 36 países marítimos y al 50 por ciento de la población mundial con entre 50 y 70 navíos y submarinos estadounidenses, 140 aeronaves, y emplea a 20 mil marinos aproximadamente.

