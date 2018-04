Fin de NAFTA traerá más indocumentados'

Una renegociación fallida del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) traería un mayor flujo de trabajadores indocumentados a Estados Unidos y un panorama de estancamiento económico con una inflación imparable, advirtió un experto de UTEP.“Lo irónico es que el presidente Trump está muy preocupado por la inmigración indocumentada de América Latina hacia los Estados Unidos, pero en caso que cancele el acuerdo de libre comercio este tipo de inmigración aumentará”, dijo Thomas Fullerton,profesor de Economía en la Universidad de Texas en El Paso.De esta manera responde el catedrático al nuevo amago de Trump, quien de nuevo condicionó el éxito de la renegociación de NAFTA a que México resguarde su frontera sur, bloqueando el cruce de centroamericanos hacia territorio norteamericano.“México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que las personas pasen por México y hacia los Estados Unidos. Podemos hacer de esto una condición para el nuevo acuerdo de NAFTA, tuiteó Trump en la mañana del lunes.“¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo! Además, debemos obtener rápidamente el financiamiento para el Muro”, expresó el mandatario, condicionando el multimillonario acuerdo multinacional a una política migratoria.Para Fullerton, quien preside el Estudio de Comercio de las Américas, algunas de las ramificaciones de una renegociación fallida de NAFTA traerían impacto negativo a EU.“Los efectos económicos muy probablemente serían severos, en el peor de los casos se observarían recesiones muy fuertes en Canadá y México, mientras que en los Estados Unidos se observaría una reemergencia de la estanflación”, agregó.Estanflación en términos financieros es cuando existe estancamiento en el crecimiento económico al mismo tiempo en que las tasas de inflación elevadas no disminuyen.“Generalmente no ocurren al mismo tiempo, pero se ha observado en algunas ocasiones, la más reciente para los Estados Unidos fue en los años 70 durante el cuatrienio del presidente Jimmy Carter”, comentó.Añadió que localmente las consecuencias de no extender este acuerdo serían negativas, pero a raíz de que las redes de oferta ya están bien establecidas las compañías buscarían la manera de maniobrarse entre los reglamentos nuevos.El académico consideró que si bien la negociación de un pacto de cero aranceles entre México y la Unión Europea es benéfico para ambas partes, la situación geográfica y la historia entre México, Estados Unidos y Canadá son aún más importantes.“Geográficamente y económicamente, el mercado natural para productos mexicanos sigue siendo los Estados Unidos, la distancia entre México y Europa es tal que hay otros países que compiten con México que gozan de ventajas naturales que les permiten responder a cualquier intento mexicano de restarles mercado”, concluyó Fullerton.En sus más de 24 años de existencia, NAFTA, ha mantenido una relación compleja con el tema de la inmigración y los trabajadores foráneos que buscan una mejor calidad de vida.

