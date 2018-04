Enviarán más abogados y jueces a frontera por caravana migrante

Austin— La administración Trump anunció el lunes que enviaría más abogados federales de inmigración, jueces, fiscales y oficiales de asilo a la frontera para prepararse para una posible afluencia de centroamericanos que lleguen como parte de una caravana anual, con el objetivo de enjuiciar rápidamente a los migrantes y, en muchos casos, devolverlos a sus países de origen.La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que los miembros de la caravana que ingresen al país ilegalmente serán remitidos para su enjuiciamiento y otros que soliciten asilo serán procesados rápidamente y deportados si sus reclamos no tienen fundamento."Si ingresas ilegalmente a los Estados Unidos, déjame ser claro: has violado la ley. Y haremos cumplir la ley a través del enjuiciamiento de quienes cruzan la frontera ilegalmente", dijo Nielsen en un comunicado. "DHS alienta a las personas con asilo u otros reclamos similares a buscar protección en el primer país seguro que ingresen, incluido México".La caravana de los centroamericanos es un evento anual, pero la de este año, que comenzó a fines del mes pasado, llamó la atención del presidente Donald Trump y resultó en su llamado a enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Más tarde dijo que la decisión también se vio estimulada por el alto número de aprehensiones en la frontera sur del mes pasado.La caravana creció a veces a más de mil 500 personas, pero en gran medida se disolvió en México. Unas pocas docenas, sin embargo, continuaron hasta que llegaron a Estados Unidos, incluidos unos 50 que cruzaron el país a través de Tijuana la semana pasada, informó Reuters.No está claro cuántos inmigrantes de la caravana permanecen y si todavía están en camino a Estados Unidos, pero Nielsen dijo que el gobierno estaba desplegando más recursos para hacer frente a una posible afluencia."DHS, en asociación con [el Departamento de Justicia], está tomando una serie de medidas para garantizar que todos los casos y reclamaciones se resuelvan con prontitud", dijo ella. Entre los pasos, dijo, se incluye el envío de abogados adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, oficiales adicionales de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EU y jueces de inmigración y fiscales adicionales del Departamento de Justicia a la frontera.Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que los recursos adicionales "podrían ser una buena propuesta", pero que determinar si una buena política resultaría de ello estaría determinada por lo que se espera que haga el personal adicional."Si su mandato es avanzar rápidamente, entonces ha socavado el compromiso de garantizar que alguien esté analizando los hechos del caso y que decida si, de hecho, esas personas tienen derecho a protección bajo nuestra ley", dijo, refiriéndose a los centroamericanos que están buscando asilo debido a la violencia en sus países de origen.El lunes por la mañana, el presidente reiteró su llamado a su prometido muro fronterizo y dijo que las negociaciones en curso sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podrían verse afectadas por la forma en que México aplica sus propias leyes de inmigración."México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que las personas pasen por México rumbo a Estados Unidos", tuiteó. "Podemos convertir esto en una condición del nuevo Acuerdo del NAFTA. ¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo! Además, debemos obtener el financiamiento del Muro rápido ".

