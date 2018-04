Detienen a sospechoso de masacre en Waffle House

Nashville— La Policía de Nashville informó ayer lunes que habían arrestado a Travis Reinking, el hombre de 29 años acusado de matar a cuatro personas en un tiroteo en un Waffle House durante el fin de semana.El anuncio del lunes por la tarde se produjo casi 34 horas después del tiroteo masivo, que desconcertó a la capital de Tennessee y provocó una extensa cacería humana. Un poco más de una hora antes de que la Policía dijera que habían detenido a Reinking, las autoridades reconocieron que no tenían su ‘presencia confirmada’ y que ni siquiera estaban seguros de si permanecía en la zona.La Policía no dijo de inmediato cómo fue ubicado Reinking. Pero mientras estaba prófugo, dijeron que representaba un peligro significativo para el área, diciendo que Reinking había mostrado “signos de inestabilidad significativa”, dijo Don Aaron, vocero del Departamento Metropolitano de Policía de Nashville, en una conferencia de prensa el lunes por la mañana.Aaron recordó el arresto de Reinking afuera de la Casa Blanca el año pasado, así como una serie de extraños encuentros con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Illinois. Reinking dijo una vez a los agentes del orden público que la cantante Taylor Swift lo había estado acosando y acosando, un engaño que las autoridades en Illinois dijeron que Reinking había tenido durante años.El año pasado, los registros policiales muestran que Reinking fue a un grupo local en Illinois con un vestido rosa y nadó en ropa interior mientras intentaba convencer a los salvavidas para pelear contra él. Poco después, viajó a la capital de la nación y trató de cruzar una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, declarando que era un ‘ciudadano soberano’ que quería hablar con el presidente Donald Trump.Más recientemente, Aaron dijo, Reinking robó un BMW de un concesionario en los suburbios de Nashville sólo cuatro días antes del tiroteo de Waffle House, eludiendo a los oficiales de Policía que más tarde recuperaron el vehículo en su complejo de apartamentos.Reinking fue a un concesionario BMW de Brentwood, Tennessee, preguntó acerca de un automóvil y luego robó un vehículo, dijo Aaron. La Policía de Brentwood lo siguió, pero renunció a la búsqueda, porque era hora pico y el vehículo podía rastrearse a través de su GPS, expresó Aaron. Más tarde usaron ese sistema para encontrar el auto en su complejo de apartamentos.“No tenían idea de quién era el hombre”, dijo Aaron, señalando que Reinking se negó a dar identificación al concesionario, por lo que no tenían su nombre. Después del tiroteo, se encontró un llavero para el BMW en el departamento de Reinking, dijo. La Policía en Brentwood no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.Los informes policiales que datan de mayo de 2016 ofrecen un vistazo de otros encuentros que las autoridades tuvieron con Reinking, y revelan que a pesar de su historial, el sujeto permaneció en posesión de varias armas de fuego y una licencia de armas en Illinois. Su licencia fue revocada y sus armas de fuego fueron confiscadas después del incidente en la Casa Blanca el verano pasado, pero los funcionarios dijeron que las armas más tarde le fueron devueltas.El domingo temprano, la Policía dice que el hombre de 29 años de Morton, Illinois, utilizó un rifle semiautomático AR-15 previamente confiscado en un tiroteo en un Waffle House en el área de Nashville. Tres personas murieron en el restaurante, mientras que una cuarta murió más tarde en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt; dos personas más resultaron heridas.A medida que la Policía buscaba, Reinking se expandió a través de Nashville, con unos 160 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recorriendo el área, las escuelas locales fueron puestas en modo de ‘cierre patronal’. A los estudiantes se les permitió moverse libremente dentro de los edificios escolares, pero no se permite el ingreso de visitantes, dijo el sistema de las Escuelas Públicas de Metro Nashville.“Tenemos un hombre que ha exhibido una inestabilidad significativa”, dijo Aaron durante una sesión informativa antes de que Reinking fuera arrestado. “Estamos preocupados por los ciudadanos, no sólo aquí, sino en cualquier otro lugar que él pueda ir”, reveló.Antes de su arresto, la Policía había dicho que Reinking fue visto por última vez el domingo por la mañana en una zona boscosa detrás de su departamento, donde había vivido durante varios meses. Aaron dijo el lunes que una de las cuatro pistolas incautadas por las autoridades de Illinois después del arresto de Reinking el año pasado, una pistola, permaneció sin identificar durante la persecución.El domingo por la noche, un residente de un condado cercano se comunicó con la Policía para informarle que había encontrado una bolsa de portátil vacía que contenía una tarjeta de identificación escrita a mano con el nombre de Reinking, dijo Aaron. Esto sugiere que el hombre de 29 años estaba en esa área la misma noche que ocurrió el tiroteo, pero no está claro si la bolsa se cayó antes o después del tiroteo, dijo la Policía.Aaron había dicho que si Reinking se escondía en el bosque, habría estado allí por más de un día, y en algún momento “tendría que salir a buscar comida y agua”.Las autoridades dicen que Reinking, vistiendo nada más que una chaqueta verde, abrió fuego en el restaurante Waffle House en Antioch, un barrio al sureste del Centro de Nashville, justo antes de las 3:30 a.m. del domingo.