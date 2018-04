Al alza reporte de casos de 'paquetes sospechosos'

Ante los acontecimientos de “paquetes sospechosos” ocurridos en el estado en semanas pasadas, el miedo se ha apoderado de algunos paseños y esto ha disparado el número de reportes de artefactos con las autoridades locales.“Con los eventos recientes la gente está un poquito más nerviosa con esto de los paquetes”, explicó Robert Gómez, vocero de la Policía de El Paso (EPPD).Durante los primeros tres meses del 2018 se han tenido un total de 80 llamadas al número de emergencias para reportar la presencia de un “paquete sospechoso”, casi la mitad de llamadas que se registraron durante todo el 2017.Información proporcionada por EPPD indicó que durante el año pasado la comunidad realizó 164 llamadas sobre este tipo de incidentes.Gómez comentó que es bueno que la gente se mantenga alerta sobre la aparición de artefactos, ya que gracias a los reportes se podría evitar una tragedia.“Si ven algo sospechoso, definitivamente queremos que nos llamen. Nosotros estamos para velar por su seguridad y vamos a investigar adecuadamente”, enfatizó Gómez.De acuerdo con Gómez, las llamadas aumentaron drásticamente después de los paquetes explosivos que se detonaron en San Antonio y Austin.“Antes de eso las llamadas por paquetes sospechosos eran bajas, pero después del arresto del sospecho de los atentados de Austin vimos un incremento. Aunque no hemos encontrada nada que sea peligroso para la comunidad, el volumen de las llamadas si subió”, señaló el vocero.Los reportes de EPPD muestran que en tres meses del 2018, el número de casos donde el escuadrón antibombas ha tenido que hacer acto de presencia, está a cuatro de igualar las cifras del año pasado.Según las estadísticas de EPPD en 2017 se tuvieron un total de 13 casos donde se tuvieron que evacuar los lugares para poder investigar la procedencia de algún paquete y en lo que van del presente año ya van nueve incidentes.“Afortunadamente no ha pasado nada, sólo han sido paquetes que no representan ningún riesgo para nadie, pero no siempre podría ser así, por eso mejor recomendamos que nos llamen aunque al final no sea nada”, reiteró.Por su parte el FBI sector El Paso exhortó a la comunidad a ser cautelosos con los paquetes que se reciben diariamente por correo, ya que no se descarta que un incidente similar pudiera ocurrir en la frontera.Algunas de las recomendaciones emitidas por el FBI son no abrir los paquetes si estos no están a su nombre, no los esperaba o cuentan con indicaciones sospechosas.Como uno de los paquetes que se detonó en Austin tenía un “cable trampa”, el FBI pide a la comunidad no arriesgarse y llamar inmediatamente al número de emergencias 911.“A pesar de que los paquetes fueron encontrados en Austin y en sus alrededores, los ciudadanos de El Paso deben extremar precauciones. Estar al tanto de lo que los rodea y desconfiar de los paquetes desconocidos y mejor llamar al 911”, concluyó el FBI.