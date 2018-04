Orgullo del Segundo Barrio visita primaria Guillen

Salvador Balcorta, quien recibió el reconocimiento como Persona del Año de Father Rahm Segundo Barrio, visitó las instalaciones de la escuela primaria Guillen durante la tarde del martes para promover el desarrollo y el orgullo que, considera, se debe portar entre los residentes del Segundo Barrio en El Paso.Durante el evento, los estudiantes de Guillen prepararon una bienvenida donde se recibió a Balcorta con una presentación musical llevada a cabo por los estudiantes de la clase de música de la institución.“Es un honor muy bonito, es un honor que lo hace a uno valorar todos sus esfuerzos”, mencionó Balcorta, quien además ha sido director del Centro de Salud Familiar La Fe por un periodo de 25 años.Balcorta ha sido creador de iniciativas comunitarias que han sido reconocidas de manera estatal y nacional por su enfoque innovador al momento de atender las necesidades de salud que enfrentan las familias del Segundo Barrio.Debido a esto, y como parte de su reconocimiento como persona del año, Balcorta tiene la misión de promover, apoyar y expandir la historia y cultura única con la que cuenta esta área de El Paso.Además, se busca que la persona del año sea una representación de la gente y la historia de la región donde se enfatice la contribución chicana y mexicoamericana.“Es bastante lo que he hecho con diferentes compañeros y no es nada más de una persona, es de toda la gente que ha estado involucrada en el movimiento Chicano, en el movimiento Mexicoamericano, en el movimiento del derecho social”, dijo Balcorta.Asimismo, se tiene la visión de recalcar la importancia y el impacto de la Iglesia del Sagrado Corazón entre las pasadas, presentes y futuras generaciones que residen en El Paso, especialmente en el Segundo Barrio.Durante el resto del mes de abril se estarán llevando a cabo diferentes eventos con motivo de la celebración y reconocimiento a Balcorta que incluyen una comida, que tendrá lugar en el Epic Railyard Event Center, un desfile y celebración en la Iglesia del Sagrado Corazón y una misa con mariachi.“Yo me siento bien orgulloso, muy contento y con mucha pasión. Es algo muy bonito”, finalizó Balcorta, refiriéndose a la cantidad de celebraciones que se han realizado y se realizarán en su honor.

