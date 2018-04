Sale murciélago de lista de especies en peligro de extinción

Durante 30 años, el murciélago magueyero menor languideció en la lista de especies en peligro de extinción.Los científicos habían contado en 1988 menos de mil ejemplares cuando el progreso invadió el hábitat del murciélago en Arizona, Nuevo México y México. El crecimiento desplazó una crucial fuente de su alimento —el agave, la fuente del tequila— y la flor que se alza sobre la planta. Los animales obtienen su energía en el dulce néctar de la flor. A cambio, los murciélagos contribuyen a polinizar el agave.Pero esta semana funcionarios anunciaron que hoy en día se calcula que existen 200 mil magueyeros menores, tras el esfuerzo conjunto por salvarlos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el gobierno mexicano, escuelas, ambientalistas y otras instancias. Los magueyeros menores pasarán a la historia como la primera especie de murciélago en ser retirada de la lista en peligro de extinción.“Es algo muy emocionante, muy importante”, dijo Scott Richardson, biólogo de la dependencia federal especializado en murciélagos. Considerando que en los últimos años “en Estados Unidos sólo ha habido noticias muy malas para los murciélagos”, dijo Richardson, es todavía mejor.A partir de los años 70, en la lista han sido incluidas cientos de especies, pero se han sacado menos de 50, de acuerdo con Pesca y Vida Silvestre.Para sumárseles, el magueyero menor necesitó la ayuda de “Batman”, como le dicen al ecologista mexicano Rodrigo Medellín, quien organizó un programa de educación pública y una campaña en la industria a fin de producir tequila de manera cordial con los murciélagos. Del lado estadounidense, dijo Winfred Frick, científico del grupo sin fines de lucro con matriz en Texas Conservación de Murciélagos Internacional, se instalaron puertas para cuidar las entradas a las minas donde anidan los murciélagos. Los murciélagos son vulnerables a molestias como la presencia cercana de humanos husmeando, mientras que las puertas restringieron el vandalismo y a la gente que le gustaba divertirse en las minas subterráneas abandonadas. Debido a que las minas representan un peligro para la salud del ser humano, con menudo son derribadas, por lo que funcionarios de vida silvestre y ecologistas se abocaron a convencer a gobiernos locales para abandonar dicha práctica.Richardson señaló que los inmigrantes que cruzan la frontera también resultaban problemáticos. Con frecuencia, intentan evitar ser capturados escondiéndose en minas. Una vez ahí, empiezan a cocinar y encender hogueras que asustan a los murciélagos. “A veces, simplemente los matan”, dijo el científico.Al parecer otra parte del éxito no tuvo nada que ver con las medidas de protección, señalaron Richardson y Frick. A raíz de que a mediados de los años 90 se estableció un plan de conservación, la nueva tecnología ayudó a los científicos a localizar murciélagos en sitios donde no se sabía que anidaran.“Probablemente haya habido más murciélagos de los que se contaron cuando fueron incluidos en la lista”, dijo Richardson Pero “no se pueden proteger si no se sabe dónde se encuentran, así que fue importante encontrar los nidos”, agregó,No hay duda de que la ganadería, la agricultura y la construcción alteraron en forma considerable el hábitat del magueyero menor. Como una de las estrategias, Pesca y Vida Silvestre y Conservación de Murciélagos llegaron a un acuerdo con los agricultores del agave.Los agricultores no necesitan la espiga de flores de donde beben néctar los murciélagos. “Por lo general no dejan que las plantas florezcan, así que hablamos con los productores de tequila para que permitan que florezca un porcentaje de las plantas”, explicó Frick.“Para mí resulta emocionante porque ha sido un ejemplo perfecto de colaboración”, dijo Richardson. “Dependencias, escuelas, productores de tequila, muchísima gente que ha participado a lo largo de los últimos 30 años. No hubiéramos logrado esto sin esas tremendas colaboraciones”.

