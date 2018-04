Rinden dinastías políticas homenaje a Barbara Bush

Houston— Dignidad. Gracia. Respeto, siempre respeto. En la iglesia, en las calles, alineándose para ver el ataúd, dijeron las mismas palabras una y otra vez: Barbara Pierce Bush, la "primera dama de la generación más grande", como se le llamaba a manera de halago, tenía decencia incluso en desacuerdo y la capacidad de disculparse. Difícil y feroz, pero amable y justa. Y no se olviden de lo graciosa que era.El funeral del sábado, para la esposa de un presidente y madre de otro, le ofreció a la nación un suspiro profundo, un momento de reflexión silenciosa, la oportunidad de saborear y celebrar una familia, una generación, una forma de vida que parece alejarse cada vez más.El gran ausente fue Donald Trump. Los presidentes en activo a menudo se han saltado los funerales de las ex primeras damas, pero esta ausencia se sentía más como una presencia a veces.La realeza política estadounidense salió a decir adiós, incluidas mujeres vestidas de azul real y cadenas de perlas falsas, como solía presentarse la señora Bush.La primera dama Melania Trump. Los Obamas. Los Clinton. Familiares de los presidentes Ford, Nixon, Johnson y Kennedy. (El presidente Carter estaba viajando al extranjero y Rosalynn Carter se está recuperando de una cirugía).Jeb Bush, en su elogio, no mencionó al presidente que una vez lo llamó "tonto como una roca". Pero habló de cómo su madre era la "primera y más importante maestra" de sus cinco hijos. Ella les enseñó a "decir por favor y gracias", dijo, y "ser amable, siempre decir la verdad, nunca menospreciar a nadie, servir a los demás, tratar a todos como te gustaría que te trataran"."En tiempos de guerra y paz, de agitación y calma, los Bush gobernaron con un espíritu de cordialidad, cortesía y gracia", dijo el historiador a cargo del elogio fúnebre, Jon Meacham, ante los mil 500 asistentes reunidos en la Iglesia Episcopal de San Martín en una cálida y nebulosa mañana de abril. "... Barbara y George Bush pusieron al país por encima del partido, el bien común sobre el beneficio político y el servicio a los demás sobre el ajuste de cuentas".Bush, que murió el martes a los 92 años, encarnaba al establishment político. Ella era la matriarca de una dinastía, la mujer claramente a cargo. Su cabello se volvió blanco a temprana edad, y nunca se molestó en tratar de colorearlo. Le gustaban las cosas reales.Ordenó respeto y recibió miles de cartas por semana de sus admiradores cuando estaba en la Casa Blanca. La vieja escuela propiamente dicha, como Bush. Algunos más encorvados ahora que durante la primera presidencia de Bush, en su mayoría más grises, algunos sosteniéndose con bastones.George H.W. Bush, que siempre parecía tan joven junto a su esposa, está en silla de ruedas y con una salud frágil a los 93. Pero aun así, en una audiencia pública a la que asistieron 6 mil personas la tarde antes del funeral, se sentó frente al féretro durante 20 minutos y saludó a los dolientes.En el funeral, el ex presidente se sentó en la primera fila, al lado del ataúd de su esposa, que estaba cubierto de dorado y blanco. Su hija, Dorothy Bush Koch, más conocida como "Doro", se sentó al lado, con su brazo alrededor del hombro de su padre, acariciando suavemente su espalda, ayudándole a pasar las páginas de suprograma.Un río de mala sangre fluye entre Trump y los Bush desde el ataque repetido de Trump a Jeb Bush a quien calificó como "falto de energía" durante la campaña presidencial republicana. George H.W. Bush calificó a Trump como un "fanfarrón". Y una furiosa Barbara Bush también se levantó en defensa de su hijo. Se unió a Jeb para una entrevista de CNN durante la campaña, y dijo que no entendía por qué alguien votaría por Trump, especialmente las mujeres."Estoy harto de él", dijo, con un rápido destello de ira en sus ojos.En respuesta, Trump tuiteó: "Vaya, Jeb Bush, cuya campaña es un desastre total, tuvo que traer a mamá para que me diera una bofetada. ¡No es agradable!"El presidente Donald Trump se mantuvo alejado para "evitar interrupciones" causadas por la seguridad presidencial, según una declaración de la Casa Blanca. Trump, en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, tuiteó que sus "pensamientos y oraciones" estaban con la familia Bush. Eso sucedió justo después de un discurso de varios tuits ofensivos sobre un reportero de "tercera categoría", un "perdedor borracho / drogado" y una "torcida [Hillary] torcida".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.