Piden facilidades loteros en Tornillo

Durante las últimas dos semanas, los importadores de vehículos y usuarios del puerto internacional Marcelino Serna, —conocido como el Puente de Tornillo— en Guadalupe, ha estado afrontando una serie de situaciones al momento de cruzar la frontera.Anterior a lo que se podría pensar, de acuerdo con los loteros, el problema ahora es en la aduana norteamericana.“Han estado endureciendo las revisiones, todo porque no coinciden el Tax ID que ellos dicen debemos llevar, pero nunca es el mismo, son confusiones que atoran el tráfico y frenan el flujo de la línea”, expresó Alejando Almada, miembro del Comité Ciudadano para la Reordenación Automotriz.La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP), convocó a una reunión a los loteros e importadores fronterizos para dialogar los recientes inconvenientes que se han presentado en la zona.Donna Sifford, directora del Puerto Fronterizo Marcelino Serna, atendió de forma personal los reclamos de los más de 50 loteros que se presentaron al mitin de ayer por la mañana.Almada comentó que Sifford escuchó las ideas y se comprometió a agilizar las revisiones que, según él alega, han estado cada vez más estrictas en los últimos días.“De los vehículos que intentan cruzar hacia México, del 60 al 70 por ciento los regresan porque no cumplen con el papeleo que ellos dicen, cuando la mayoría de mis compañeros llevan la documentación como ellos lo estipulan”, manifestó.La Aduana en México, en el cruce de Guadalupe-Tornillo actualmente procesa 240 trámites de importación de vehículos por día, sin embargo, los loteros expresaron en la reunión que hay días que ni cien vehículos logran cruzar la frontera debido a las “trabas” que oficiales de CBP han establecido últimamente.“Las gente que no alcanza a cruzar se tiene que regresar y hacer fila de nuevo al otro día, porque a parte de que el flujo es muy lento, no existe un orden, y además el pedimento que la aduana mexicana nos da, sólo tienen vigencia de tres días”, explicó Almada.En un correo electrónico, CBP corroboró a El Diario de El Paso que la directora Sifford informó que la reunión consistió en información de cumplimiento comercial para aclarar los pasos necesarios de trámites de exportación de vehículos de los Estados Unidos a México.“Esta es la segunda reunión de este tipo que hemos tenido con el grupo y vemos esto como una oportunidad para proporcionar una guía que alivie cualquier problema que pueda haber estado presente con respecto a la documentación y la presentación de documentos”, emitió un portavoz de CBP mediante una declaración.El Comité Ciudadano para la Reordenación Automotriz, luego informó que la reunión concluyó en buenos términos para ambas partes, sin embargo, se especificaron algunas variantes externas, como multas a quienes no se apeguen a los requerimientos de tráfico de la ley o se le encuentre invadiendo propiedad privada.Creemos que están muy estrictos, tanto CBP como el Sheriff del Condado, porque ha habido muchas quejas de los granjeros y residentes de la zona, detalló quien sólo optó por identificarse como David, y que se ha dedicado a la importación de vehículos por más de ocho años.“Hay gente que se queda haciendo línea en la noche, y anda circulando dentro de la propiedad de estas personas”, añadió.Comentó que a esto, se le suma que las personas mientras esperan en la fila, se bajan del vehículo, se atraviesan la calle, e incluso realizan sus ‘necesidades’ ahí cerca, y es lo que las autoridades buscan erradicar.El Comité Ciudadano para la Reordenación Automotriz informó que estarán trabajando en un futuro, con las autoridades locales en Clint y Fabens, así como con el Sheriff del Condado de El Paso, con la intención de volver arrancar un programa de “engomados” que facilitó el flujo de vehículos en ocasiones anteriores.“La propuesta es que se les otorgue un engomado de cruce a los carros que se formaron, pero que no pudieron cruzar, para que se les dé preferencia al siguiente día”, dijo Almada.Expresó que en caso de que no haya un resultado más eficiente, se reunirán con el teniente del Sheriff en la oficina de Clint, oficial con quien han gestionado acuerdos en años anteriores.

